Bombă pe piaţa media din România! Ce se întâmplă cu postul de ştiri Digi 24

"RCS & RDS SA va transfera o parte din activele media şi efectivele implicate în producţia de programe de televiziune şi conţinuturi online sub brandul Digi24 către Campus Media TV SRL, parte a operaţiunilor grupului în România. Transferul, care va implica şi cedarea licenţei audiovizuale în baza căreia emite postul de ştiri Digi24, va deveni efectiv după minimum 30 de zile. Cesiunea are loc în cadrul procesului de eficientizare a activităţii diviziei media din cadrul Grupului Digi | RCS & RDS, iniţiat în luna februarie, şi are următoarele scopuri: creşterea flexibilităţii organizaţionale a activităţilor de producţie şi difuzare de ştiri şi programe de actualitate, creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea rezultatelor financiare aferente acestor activităţi prin responsabilizarea personalului cu privire la utilizarea resurselor, diversificarea surselor de finanţare, simplificarea fluxurilor decizionale şi a proceselor de producţie", precizează Grupul Digi| RCS & RDS.

Potrivit sursei citate, regimul juridic al activităţii postului de ştiri va fi similar celui adoptat de grup pentru celelalte posturi de televiziune ale grupului retransmise în regim must - carry, respectiv UTV, Music Channel, Hit Music Channel şi operate, de asemenea, de către entităţi juridice distincte.

"Prin acest transfer, se va crea o fereastră de oportunitate pentru colaborarea postului Digi24 cu alţi furnizori ai serviciului de retransmisie a programelor audiovizuale. Echipa redacţională care asigură conţinuturile şi programele pentru postul Digi24 şi site-ul digi24.ro este informată, în cursul zilei de azi, în legătură cu transferul de active şi al responsabilităţii de angajator. De asemenea, echipa redacţională are întâlniri cu management-ul postului pentru a primi detalii despre etapele transferului. Managementul şi coordonarea echipei vor fi asigurate de Board-ul Digi24 din care fac parte: Mihai Dinei, Cristina Airabedian, Anca Mireanu şi Cosmin Prelipceanu", notează sursa citată.

Campus Media TV SRL este o entitate juridică înfiinţată în urmă cu zece ani, are sediul social în Bucureşti, iar principalul său obiect de activitate este derularea de activităţi în domeniul radiodifuziunii.

Digi | RCS & RDS este liderul pieţei de internet, pay-tv şi servicii convergente, în România, cu operaţiuni şi în Ungaria, Spania şi Italia. În oferta de conţinuturi trans-media a grupului Digi figurează televiziunea de ştiri Digi 24, televiziunile sportive DigiSport 1, 2, 3, 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, televiziunile de documentare Digi World, Digi Animal World, Digi Life, televiziunile de muzică UTV, Hit Music şi Music Channel, radiourile ProFM, Digi FM, Dance FM şi Chill FM, precum şi platformele de comunicare online reunite sub DigiOnline.