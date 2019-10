Articol publicat in: Extern

BOMBARDAMENTE aeriene şi tiruri de artilerie, sunt deja peste 30 de morţi în războiul turco-sirian

Un soldat turc a fost ucis şi alţi trei militari au fost răniţi în luptele împotriva unei miliţii kurde în Siria, a anunţat vineri Ministerul Apărării turc, citat de France Presse. Ofenisva militară din Siria a făcut primele victime şi din partea Turciei. "Fratele nostru a căzut ca un martir (joi) la 10 octombrie într-o confruntare cu teroriştii din YPG (miliţia kurdă Unităţile pentru protecţia poporului, calificată de Turcia drept grupare teroristă) în zona de desfăşurare a operaţiunii 'Izvorul păcii'', afirmă Ministerul Apărării turc într-un comunicat. Alţi trei soldaţi au fost răniţi, mai indică ministerul, fără alte precizări.



Este vorba de primele victime anunţate de Turcia în cadrul operaţiunii sale 'Izvorul păcii' declanşate miercuri în nord-estul Siriei. Această ofensivă vizează miliţia kurdă YPG, susţinută de către Occident în lupta sa împotriva grupării jihadiste Statul Islamic, dar Ankara o consideră 'grupare teroristă' din cauza legăturilor sale cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care duce un război de gherilă pe teritoriul turc.



Confruntări violente au avut loc joi între militarii turci şi combatanţii kurzi din YPG. Mai multe oraşe de frontieră turceşti au fost lovite de tiruri de rachete şi obuze trase de YPG, potrivit AFP.



Conform autorităţilor locale turce, şapte civili, între care un bebeluş, şi-au pierdut viaţa şi aproximativ 70 au fost răniţi de aceste proiectile în provinciile turce Sanliurfa şi Mardin, la frontiera cu Siria.



Ofensiva turcă împotriva YPG deschide un nou front în conflictul soldat deja cu peste 370.000 de morţi şi milioane de refugiaţi din 2011 în Siria.



Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), cel puţin 29 de combatanţi din cadrul forţelor kurde şi 10 civili au fost ucişi în loviturile aeriene şi tirurile de artilerie ale armatei turce începând de miercuri.



În acest context, preşedintele SUA, Donald Trump, a însărcinat diplomaţia americană să aranjeze o încetare a focului între turci şi kurzi, a declarat joi seara un înalt responsabil al Departamentului de Stat, citat de AFP. 'Preşedintele ne-a dat sarcina să încercăm să vedem dacă este posibilă o cale de mijloc între cele două părţi, adică dacă este posibil să se ajungă la încetarea focului şi asta facem', a afirmat acesta, fără alte precizări.



Ankara susţine că obiectivul său este crearea unei 'zone de securitate' care ar fi destinată să găzduiască refugiaţii sirieni din Turcia şi care să separe frontiera turcă de poziţiile YPG. Operaţiunea este destinată să aducă 'pacea şi securitatea' în Siria, susţine preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul îngrijorărilor internaţionale privind masacrarea kurzilor, care s-au aflat în prima linie a luptei împotriva jihadiştilor în Siria şi Irak.

