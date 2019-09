SEZONUL DE TOAMNĂ schimbă meniul: Borş de lobodă cu sfeclă roşie

Mod de preparare bors de loboda cu sfecla rosie

Spalam sfecla, o curatam si o punem la copt in cuptor sau in aparatul de gatit la aburi. Eu am facut-o la aburi. Dureaza cam o ora sa se patrunda bine.

Loboda o spalam bine,frunza cu frunza si o punem la scurs intr-o sita. Apoi o tocam nu foarte fin.

Curatam ceapa si usturoiul, le spalam si le tocam rondele. Morcovul il curatam si il spala. il dam pe razatoarea mica.

Intr-o tigaie, punem cateva linguri de ulei de masline, si punem ceapa, usturoiul si morcovul la calit. Lasam un pic sa se rumeneasca, apoi adaugam loboda, un praf de sare si o calim cateva minute, apoi dam deoparte.

Punem la fiert o oala de 3 l cu apa si lasam sa fiarba. Adaugam loboda si lasam un pic sa fiarba.

Sfecla o pasam cu blenderul. O adaugam in oala.

Separat fierbem borsul. Il adaugam peste loboda si lasam sa fiarba un pic. Adaugam sare.

Spalam si tocam verdeata si o adaugam peste bors.

La sfarsit, batem un ou si il adaugam in oala, lasam 1 minut, apoi inchidem focul si acoperim cu un capac.

Servim cu leustean proaspat tocat si cu ridichi.

Pofta buna!

