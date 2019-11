Botezatu, mărturii dureroase după ce a ajuns iar pe mâna medicilor: Îmi doresc să trăiesc cât nu fac umbră degeaba pământului

Cătălin Botezatu a ajuns din nou pe mâna medicilor, după ce a suferit intervenții extrem de grele și după ce a aflat că are cancer. Celebrul designer este din nou în atenția specialiștilor. Botezatu încă mai are dureri foarte mari și merge regulat în Turcia pentru a i se putea administra tratamentele necesare. Acesta a ajuns de curând în țara în care s-a operat pentru a-și putea scoate capsele și bandajele de la operția precedentă.

Cătălin Botezatu, din nou în SPITAL. Probleme grave de sănătate: ce i-au descoperit medicii după ce a fost operat de CANCER

"Primul control îl am acum, luna asta. Am emoții că vreau să văd cum a evoluat. Cicatricele s-au vindecat, dar înauntru am dureri[...] Timp de 2 luni auzeam cu ticău aparatele, cum picurau în venele mele toate acele substanțe. Noaptea se lăsa o liniște de mormânt în care din oră în oră venea căte o asistentă să îmi schimbe perfuzile. Sunt OK, dar mă sperie durerile. Abia m-am întors din Turcia. Am fost să îmi scoată capsele și bandajele și am fost supus și unor analize de sânge care au ieșit bine. Doctorii mi-au spus că totul decurge bine. Având în vedere că au fost mai multe operații destul de complicate, recuperarea necesită mai mult timp și e mult mai drastică. Trebuie să se sudeze mușchii. Sunt un războinic și un învingător și cu siguranță o să trec cu bine peste această perioadă", spune Cătălin Botezatu.

Intervențiile dure pe care le-a suferit în urmă cu puțin timp au nevoie de o vreme mai îndelungată pentru a se putea vindeca. Din fericire, analizele vedetei sunt bune, așa că a în sfârșit un motiv de bucurie.

”Medicii spun că e o boală grea și că dacă știu să lupt cu ea o să ma vindec. Ipocrit n-am să fiu. […] Am zis, trebuie să mă vindec. Îmi doresc să trăiesc atâta timp cât nu fac umbră degeaba pământului”, a afirmat Cătălin Botezatu la Antena Stars.