BRAVO AI STIL 4 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Eliminare neaşteptată, SCANDAL monstru între concurente

BRAVO AI STIL 4 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. O noua Gala debuteaza astazi, de la ora 23:00, in cadrul celui mai indragit show de fashion din Romania, "Bravo, ai stil!", la Kanal D.

Gala cu tematica "Hollywood vs. Bollywood", incinge spiritele intre concurentele ramase in competitie, inca de la inceputul show-ului.

Corina, concurenta care deschide aceasta editie de Gala, sparge gheata in stil "Hollywoodian". Nu doar momentul si tinuta Corinei vor fi in centrul atentiei colegelor si juratilor, ci si acuzele pe care aceasta le aduce colegelor de competitie.

Inainte de jurizare, concurenta Corina da frau liber sentimentelor ce o incearca, dupa cum spune ea, inca de la inceputul competitiei. Enervata peste masura, aceasta se manifesta fara oprelisti.

"M-am plictisit de minciuna fiecareia (face referire la colegele de competitie* – n.r.). Toata lumea (idem* - n.r.) pretinde ca e ceea ce nu e. Sunt fete care mint foarte mult, care se prefac foarte mult (...)", rabufneste Corina.

Inainte de a le da "dreptul la replica" semenelor ei, Corina concluzioneaza.

"Ma simt mai bine ca oricand si sunt foarte increzatoare in fortele mele. De acum inainte va voi oglindi pe fiecare in parte (colegele de competitie – n. r.), pentru ca niciuna dintre voi nu este reala", spune aceasta.

Ripostele colegelor nu intarzie sa apara iar reactiile acestora, la spusele Corinei, sunt vehemente. Ce au avut de spus contracandidatele Corinei, in fata acuzelor aduse de aceasta aflam in aceasta seara, de la ora 23:00, la Gala "Bravo, ai stil!".

Care dintre concurente va culege laurii succesului, din partea juratilor emisiunii, si care dintre fete va fi eliminata din competitie, aflati astazi, la Gala "Bravo, ai stil!", de la ora 23:00, la la Kanal D.

Juratii au avut de facut o alegere dificila: cine isi merita cu adevarat locul in competitie dintre Monica si Greta; dupa deliberari, cei trei jurati au ales sa mearga mai departe, in competitia stilistica, cu Monica.

In Gala de sambata trecuta, Natalia a fost eliminata din concurs, tanara fiind votata de telespectatori in procentaj de doar 7,9%; contracadidatele sale, Nadina si Cristina au fost votate in procentaj de 34,9%, respectiv, 27,9%.