BRAVO, AI STIL. Bianca, eliminată în semifinală. Câştigătoarea va fi anunţată în direct

Cu doar o saptamana inainte de marea finala a celui de-al cincilea sezon al celui mai iubit show de fashion din Romania, "Bravo, ai stil!", una dintre cele patru concurente care se luptau pentru locurile din finala emisiunii, a parasit aseara competitia stilistica.

Citeşte şi BRAVO AI STIL 15 IUNIE 2019: Este o GALĂ incendiară, unde reproşurile predomină emisiunea. Ce concurentă este eliminată

Cele cinci concurente care s-au luptat in semifinala de aseara a show-ului de la Kanal D i-au impresionat pe jurati, dar si pe telespectatori, cu outfiturile prezentate; insa, doar patru vor merge in marea finala difuzata sambata viitoare, la ora 22:00, la Kanal D! Astfel, in urma voturilor telespectatorilor, una dintre acestea si-a luat adio de la titlul de cea mai stilata femeie din Romania si de la premiul in valoare de 100.000 de lei.

u un procentaj de doar 10,9%, Bianca a fost eliminata de la "Bravo, ai stil!", fiind una dintre codasele clasamentului, in ceea ce priveste voturile din partea telespectatorilor.

În semifinala "Bravo, ai stil!", Nadina salvată de voturile telespectatorilor

La duel, alaturi de Bianca, s-a aflat Nadina, insa cea din urma a fost salvata de telespectatori, tanara pozitionandu-se pe primul loc in topul acestora, cu un procentaj de 44,3%.

In topul juratilor, in functie de punctele acumulate in Gala de aseara, s-a aflat Irina, cu 11 puncte, fiind urmata de Elena, cu 10 puncte, si de Corina, tot cu 10 puncte.

Sambata viitoare, 29 iunie, la ora 22:00, la Kanal D, telespectatorii vor putea afla, in direct, cine este marea castigatoare a celui de-al cincilea sezon "Bravo, ai stil!".