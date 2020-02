"Bravo, ai stil! Celebrities" 15 februarie 2020. Eliminare surpriză, una dintre favorite s-a retras din competiţie. Acuzaţii şocante

Anunt socant: Gina Chirila s-a retras din competitia "Bravo, ai stil! Celebrities"! Gina a marturisit ca a luat aceasta decizie de a se retrage din competitie dupa ce s-a sfatuit cu medicul ei.

Andreea Tonciu a răbufnit după ce Calina ar fi spus că este favorizată. "Pe mine m-a deranjat. Nu mă aşteptam tocmai de la tine să spui asta! Sunt dezamăgită de persoanele care se dau prietene şi te fac pe la spate. Nu am ce să discut cu Calina, e un copil fără minte şi eu sunt mai înaintată în vârstă. Dar mi-a plăcut de ea, fiind taur. M-a dezamăgit foarte tare", a spus Andreea.

"Am înţeles, dar suntem aici să ne spunem anumite păreri când gândim ceva. Crede-mă că de fiecare dată m-am abţinut să comentez la tine când nu mi-a plăcut ceva!", a replicat Calina.

Maria Ilioiu, dezvăluiri bombă despre Bravo, ai stil! Celebrities. Producătorii Kanal D vor lua foc când vor afla tot

Maria Ilioiu, ispita de la ”Insula Iubirii” care a trecut în viteză și pe la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, și-a descărcat furia pe YouTube după ce a ieșit din show-ul cu și despre modă. Roșcata a făcut dezvăluiri despre emisiune.

Maria Ilioiu este cunoscută publicului din România ca fiind cea mai carismatică concurentă de la ”Insula Iubirii”, reușind să prindă în mrejele ei chiar și bărbații fideli. Tânăra a dorit o nouă experiență televizată în viața ei, din postura de concurentă în ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ea a venit să își demonstreze calitățile vestimentare, apărându-și opiniile cu orice preț în ceea ce privește alegerile sale în materie de styling. „Vreau să mă cunoașteți exact așa cum sunt. Vreau sa demonstrez cine sunt și ce pot! Sunt sinceră, fidelă, iubitoare, pasională și vehementă!”, afirma Maria.

La styling, din cele văzute pe micile ecrane, nu a excelat, însă, la capitolul discurs, da. Pe de altă parte, cel din urmă a putut fi și cel care a propulsat-o afară din competiție, părăsind prima ”Bravo, ai stil!”. După eliminare, Maria a postat mai multe videoclipuri pe canalul ei de YouTube. În ”Mărturii: Ultima mea Gală de la Bravo Ai Stil”, roșcata a dezvăluit câteva secrete din culisele show-ului. Afirmațiile ei sunt susținute și de un martor.

„În această gală, am avut un singur om cu mine. Sabin Cojocaru a fost cu mine. Unele lucruri au fost scoase din context. Au tăiat la montaj un moment în care eu i-am mulțumit lui Sabin, în care Ilinca i-a mulțumit lui Sabin. Au șters lucruri. Este o dovadă clară că anumite părți din emisiune sunt decupate pe față. O altă parte care a fost foarte decupată este momentul în care eu, după ce au apărut sondajele, am fost eliminată.

Ilinca m-a întrebat dacă am ceva de spus oamenilor, iar eu m-am apucat să turui. Bineînțeles, au decupat această parte. Am părut pe sticlă ca o tipă fără nimic de spus. Chiar credeți că nu am spus nimic? Nu au arătat pentru că nu le-a convenit. La un moment dat, Sabin a ieșit afară și le-a văzut pe Vandici și Bădulescu”, a spus Maria.