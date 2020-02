Un nou scandal la Bravo, ai stil! Celebrities. Andreea Tonciu, atac dur la adresa Ginei Chirilă: "Genul ăsta de mironosiţe nu îmi plac"

"Gina mi se pare că a venit și astăzi exact la fel îmbrăcată. Doar că sunt alte culori. Este fix același stil. Nu am văzut-o niciodată pe Gina sexy, sport…doar elegant. Bine, vreți să vă zic ce mă deranjează pe mine, sincer? Mă deranjează că Gina niciodată nu comunică cu noi!

Gina vine, intră, nu vorbește cu noi…nici pa, nici la revedere. Nu îmi place! Mă simt aiurea că ești cu noi acolo, nu dezvolți un subiect. Mi se pare că ești asa, ne privești de sus și noi suntem mai jos ca tine. Nu mi se pare ok față de noi", acestea au fost cuvintele Andreei Tonciu.

"Wow. N-am avut niciodată intenția asta. Eu comunic cu fetele, ele pot confirma. În anumite discuții nu îmi văd rostul și locul. Nu fac diferențieri, ci doar nu mă simt sigură pe acel subiect" i-a raspuns Gina, răspuns care a enervat-o și mai tare pe Andreea Tonciu.

"Uite, vezi, nu-mi place cum mi-ai răspuns. Mie nu-mi place cum mi-ai răspuns. Nu ai fost sinceră. Eu nu cred că tu nu ai zis și tu în viața ta o vorbă urâtă, să zici: „Nu-mi place , îmi bag sau îmi scot” Pe bune! Nu există așa ceva în toată România asta o femeie care să nu scoată un cuvânt jenant pe gură. Genul ăsta de mironosițe mie nu îmi plac", a declarat Andreea Tonciu, vizibil deranjată de colega ei.

Andreea Tonciu, în lacrimi la "Bravo, ai stil! Celebrities"

Andreea Tonciu este una dintre cele mai controversate concurente de la "Bravo, ai stil! Celebrities". Deşi s-a întors pe micile ecrane după o pauză de câţiva ani, bruneta nu s-a putut abţine şi s-a implicat într-un scandal cu Maria Ilioiu.

Fosta asistentă TV a izbucnit în lacrimi, recent, în timpul emisiunii şi a spus că fiica ei a văzut jignirile care i-au fost aduse, iar asta o doare foarte tare. Pe lângă asta, îi este ruşine şi de mamele colegelor de la grădiniţa Rebecăi.

"Ilinca, am fost acuzată de foarte multe lucruri în această emisiune. Eu nu am venit aici ca să mă cert sau să fac vreun scandal cu cineva şi mă deranjează foarte rău când sunt atacată şi jignită. Eu nu mai pot să fac ce am făcut în trecut, pentru că o am pe Rebeca la grădiniţă, iar mamele colegelor când o să vadă la televizor că sunt foarte jignită şi batjocorită, vă daţi seama că poate unele persoane chiar cred.

Având o pauză de câteva zile, în care am stat acasă cu soţul şi cu fetiţa, iar soţul meu a pus pe TV emisiunile anterioare, iar Rebeca a văzut că am fost foarte jignită şi a zis <>. Şi a venit la mine şi mă mângâia şi îmi spunea <>", a declarat Andreea Tonciu.

