Brigitte Sfăt are probleme cu fiul ei. Ce se întamplă între cei doi şi care e rolul lui Florin Pastramă

Brigitte Sfat are probleme in familie. Proaspat casatorita civil cu Florin Pastrama, pe 27 mai, cei doi au acum o alta problema de rezolvat. Sara si Robert refuza sa mai comunice cu mama lor, ca in trecut. Tanarul a implinit 19 ani si s-a distantat de mama lui.

"E băiat. Fuge de mama. Când îl sun, uneori îmi răspunde, alteori se face că nu aude telefonul și nu-mi răspunde. Așa e cu băieții", a declarat Brigitte Sfăt pentru Libertatea.

"Robi are o prietenă și eu sunt mulțumită că este cuminte, că nu mai pleacă des cu băieții, că stă cu ea. În rest, nu pot să-i spun eu ce să facă cu viața lui. Deja este major și face singur alegerile, indiferent dacă vreau eu sau nu vreau", a mai spus vedeta.

Problemele pe care Brigitte Sfăt le are cu fiul ei nu sunt noi. In urma cu aproape doi ani, vedeta participa la Teo Show unde ii povestea lui Teo Trandafir ca si-ar dori o relatie mai buna cu fiul ei: "Este mare, este la scoala. E in clasa a XI-a si este la o varsta critica. El nu a crescut alaturi de tatal lui, tatal lui a murit cand el avea 2 ani. Asa ca eu, fiind doar mama si fiind in viata, nu am o relatie extraordinar de deschisa cu el. Nu imi spune despre toate iubitele lui. L-am mai vazut asa cu o iubita, din cand in cand, dar nu asa cu una in mod special".