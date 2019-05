Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă, destinaţie exotică pentru LUNA DE MIERE. Cum a fost pentru cei doi NOAPTEA NUNŢII

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au decis să meargă în luna de miere în Maldive, un paradis impresionant, unde sunt convinși că vor trăi momente de neuitat.

"Noaptea nunții nu va exista, pentru ei noaptea nunții a fost în Fermă. Dar luna de miere va fi în Maldive", a mărturisit una dintre prietenele lui Brigitte Sfăt.

Lizeta Haralambie, nașa celor doi, a făcut declarații emoționante despre povestea lor de dragoste: "Mă leagă o relaţie de prieteni cu Brigitte de vreo 18 ani, de la prima ei căsătorie. Ne-am cunoscut la Timişoara. De atunci am tot ţinut legătura. Şi pe Florin în cunosc tot de vreo 20 de ani, de când venea în cluburile din Mamaia. Brigitte este o tipă, chiar dacă e impulsivă şi nu tace, Florin este un pic calm şi liniştit aşa. Cred că este o combinaţie destul de ok, spun eu. Cred că Florin o s-o liniştească, aşa sper. S-au hotărât foarte repede. Probabil că ochii văd, inima cere. Nu cred că e repede. Cred că aşa a fost să fie. Florin e un tip foarte mişto. Este foarte educat şi chiar mi-a plăcut şi mama lui, o femeie foarte mişto. A fost o masă restrânsă, familia lui Florin, familia lui Brigitte şi prieteni foarte, foarte apropiaţi. S-a stat până târziu".