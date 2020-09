Bucătăreasa din Giurgiu care a dat tunul cu măşti la începutul pandemiei, primul interviu

Discuție telefonică Reporter - Maria Cristian

- Spuneți-mi și mie, vă rog, cum ați dat lovitura cu măștile?

- Ce lovitură, domnule? Chiar sunteți de groază, să mor eu! Puneți niște întrebări...

- Ce ați vorbit cu Arafat, de exemplu?

- Eu să vorbesc cu Arafat?!

- Păi nu?

- Totul a fost, nu știu cum să vă zic...legal, o licitație, o...

- Dar cum s-a-ntâmplat? Dumneavoastră, o bucătăreasă, să dați lovitura cu măști?

- Păi de unde să știu eu cum s-a-ntâmplat? S-a-ntâmplat că firma asta nu a fost...n-a putut să liciteze! Și...

- Dar ați visat vreodată să...

- ...Lumea, domnule... vorbesc numai prostii! Bagă lumea la bănuieli, își formează despre niște oameni corecți niște păreri proaste...Deci noi tot ce am făcut în viața asta am făcut pe munca noastră...

- Până la milionul ăsta de măști pentru Guvern ați mai vândut vreo mască până acum?

- Deci firma este înființată pentru altceva, au vrut copiii să liciteze la un festival și s-a brodit acum să...Deci s-a mai produs pe ea ceva! Da? Nu a fost făcută cu intenția de a lua licitația asta sau de a licita la măști! Totu-i legal, așteptăm să se-ncheie... Am mai participat, totul a fost legal și n-am avut nicio teamă de nimic! Da?

- Păi vreau și eu să cumpăr niște măști de la dumneavoastră! Mai aveți vreuna pe-acasă?

- Am pentru mine și familia mea!

- Arafat spune că a vorbit o dată cu dumneavoastră!

- Cu mine? Doamne, Dumnezeule, ce prostii!