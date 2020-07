Bucureştenii cer redeschiderea parcului Universităţii Politehnica, închis la începutul pandemiei. Mii de oameni au semnat petiţia

Cetăţenii nemulţumiţi au făcut o petiţie online, denumită "Politehnica parc public", în care cer redeschiderea parcului, iar până acum, petiţia a obţinut 2.615 de semnături.

În petiţie se solicită accesul liber în interiorul parcului şi accesul liber cu animale de companie. De asemenea, cetăţenii solicită sprijinul Primăriei Sectorului 6 pentru montarea dispozitivelor/dozatoarelor de pungi pentru igienice pentru animale şi asigurarea salubrității întregului parc UPB, susținută de la bugetul Primăriei Sect 6.

Realizatorii petiției susțin că potrivit regulamentului de ordine interioară a UPB, accesul este în continuare permis însă în realitate acesta este restrictionat. Rectorul Universității Politehnica București, Mihnea Costoiu, a declarat pentru G4Media.ro că parcul va rămâne închis în continuare deoarece Consiliul de Administrație nu a fost de acord cu redeschiderea lui. Motivele din spatele deciziei ar fi că, până a fi închis, unii dintre cei care vizitau parcul Politehnica aveau obiceiul de a folosi toaletele din clădiri și nu în ultimul rând de a distruge și a fura din campus

"Parcul Politehnicii este de fapt campusul universității, proprietatea privată a universității. Nu știu instituții publice care sa pună la dispoziție curtea proprie pentru publicul larg. Toate școlile, spitalele, institute de cercetări, alte instituții publice au campusurile închise. Campusul a fost închis publicului după intrarea in criza sanitara, motivele sunt evidente. UPB este singura care asigura întreținerea campusului, din bugetul propriu, fără sprijinul niciunei alte autorități sau instituții. Pana la criza sanitara parcul era deschis publicului (care folosea inclusiv toaletele din clădiri) deși repet și subliniez, toată întreținerea revine UPB. Politehnica a înregistrat in decursul anilor multiple distrugeri, furturi etc in campus, toate acestea fiind suportate de către universitate. Cu toate acestea analizăm în această perioadă, în care numărul infectărilor a crescut foarte mult, posibilitatea deschiderii parcului. Această analiză o realizăm după o discuție cu dl primar Gabriel Mutu (primarul Sectorului 6 – n.red.), în speranța că Primaria se va implica alaturi de UPB in rezolvarea unor probleme generate de prezenta unui număr mare de oameni in campus. Mai adaug faptul ca sunt multe alte instituții in zona și nu se pune problema deschiderii campusurilor acestora, dar și că am supus solicitarea Consiliului de administrație al UPB care încă nu a fost de acord cu deschiderea", a declarat pentru G4Media.ro, Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București.