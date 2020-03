Bucureştenii se pregătesc de închiderea oraşului! Imagini incredibile! Supermarketurile sunt aproape goale

Spirtul tinde să devină un produs de lux în România, iar hârtia igienică va crea tensiuni în supermarketuri. Cazurile de coronavirus venite în cascadă de la autorităţi au scos bucureştenii la aprovizionare. "Nici de Sărbători nu a fost aşa", spun vânzătorii, iar rafturile stau mărturie. RomaniaTV.net a făcut un tur al magazinelor, iar imaginile nu prea au nevoie de multe comentarii.

Teama de coronavirus goleşte magazinele. Se cumpără ca de sărbători GALERIE FOTO

Primvicepreşedintele PNL linişteşte populaţia- ”Sa fie CLAR, Capitala Romaniei NU se inchide. Este un fake-news mizerabil. De aseara, masinile venite in Vami sunt escortate de masini de politie spre judetele unde au domiciliu pentru a fi pusi in carantina sau autoizolare, cei care vin din zone rosii sunt bagati direct in carantina. De asemenea au fost montate corturi de triaj la intrarile de pe Vama de Vest. Centrele de carantinare din Judetele Timis, Arad, Bihor i-au preluat pe o parte dintre cei veniti, ceilalti au ajuns si ajuns la casele lor unde vor ramane in autoizolare 2 saptamani.”, a anunţat areș Bogdan.

De asemenea, ministrul de Interne, Marcel Vela, şi secretarul de stat Raed Arafat exclud posibilitatea de a se închide capitala. În schimb, Traian Băsescu cere decretarea stării de urgenţă.

Ministrul interimar de Interne Marcel Vela a anunțat măsurile pe care trebuie să le ia unitățile de alimentație publică, în contextul coronavirusului. Astfel, hipermarketurile, supermarketurile și magazine de cartier trebuie să asigure dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat. Nimeni nu mai are timp dee aşa ceva acum.

De asemenea, trebuie să instituie măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale, a anunțat Vela, după reuniunea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

O femeie de 54 de ani din Bucureşti este al 38-lea caz de coronavirus din România. Femeia de 54 de ani este contact direct al pacientului care a fost internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din Capitală.

Aceasta este a şasea persoană infectată cu coronavirus ca urmare a contactului cu bărbatul de 60 de ani, fost ofiţer MAI, care nu a declarat că a fost plecat în Israel, iniţial el fiind internat cu un alt diagnostic la Spitalul ”Dimitrie Gerota”. Odată cu agravarea stării de sănătate, bărbatul a fost testat pentru coronavirus, rezultatul fiind pozitiv. Ca urmare a acesti situaţii, la Spitalul ”Dimitrie Gerota” a fost declanşată o anchetă epidemiologică

În urma contactului cu bărbatul, marţi au fost diagnosticaţi cu COVID - 19 fiul său, nora sa, care este însărcinată, şi nepotul de 3 ani. De asemenea, o altă femeie a fost şi ea diagnosticată. Bilanţul îmbolnăvirilor a ajuns la 38 de persoane.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a spus miercuri că epidemia de Covid-19 poate fi caracterizată ca pandemie. Până în prezent, de la descoperirea coronavirusului în Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 ţări au fost infectaţi.

Numărul deceselor la nivel mondial a depăşit 4.200.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai văzut niciodată o pandemie provocată de un coronavirus”. El a adăugat că totuşi crede că poate fi controlată.

Cel mai recent bilanţ făcut de OMS este: 118.000 de cazuri înregistrate la nivel global în 114 ţări. Mai mult de 90% dintre ele, în China şi Coreea de Sud.