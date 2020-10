Bucureştiul a depăşit pragul de incidenţă de 3 la mia de locuitori. Ministrul Educaţiei anunţă ce se întâmplă cu elevii, luni

"In conformitate cu ordinul comun cu ministrul Sanatatii, la o rata a incidentei cumultate peste 3 la mia de locuitori, Directia de Sanatate Publica va prezenta o analiza a situatiei epidemiologice. In functie de numărul de focare existente in unitatile de invatamant, precum si a altor criterii, se poate decide ca orele să se desfăşoare in sistem online. În absenta unei astfel de decizii a Comitetului pentru Situaţii de Urgenta din Capitală, scolile vor functiona in scenariul 2 ca si pana acum.

Maine dimineata, la ora 8 am convocat la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București inspectorii școlari de sectoare și inspectorii generali adjuncți pentru a realiza planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice în sistem online", a spus Monica Anisie la România TV.

Bucureştiul a trecut de pragul de 3 în ceea ce priveşte incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori. În ultimele 24 de ore, în Capitală au fost înregistrate 770 de noi cazuri de COVID-19. Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei, a declarat că nu intenţionează să convoace duminică Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență.

"În legislație scrie că în 48 de ore comitetele pentru situații de urgentă județene și cel municipal se întrunesc după depășirea unei rate de 3. Deci, dacă astăzi s-a anunțat, 48 de ore înseamnă luni și marți. 3,02 e foarte puțin depășit ca să panicăm lumea. O să vedem, mai ales că rata după care ne orientăm noi este cea comunicată lunea. În fiecare luni e comunicată rata aferentă celor 14 zile anterioare", a declarat Gheorghe Cojanu, pentru Edupedu.ro.