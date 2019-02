Daniel Florea, primarul Sectorului 5: Bugetul pe 2019 al Sectorului 5 este cu 53% mai mare decât anul trecut

"În 2019, Sectorul 5 va avea cel mai mare buget din istoria sa. În 2018, am reuşit să atragem 92 de milioane de euro din fonduri europene şi fonduri guvernamentale. Nu am beneficiat de sprijinul Consiliului general şi al Primăriei generale. (...) În 2019 am făcut împreună cu Banca Mondială un program de domenii pe care trebuie să le finanţăm. Acest program conţine investiţii în valoare de 310 milioane de euro astfel: în domeniul mobilitate urbană 51 milioane de euro, domeniul regenerare urbană 37 de milioane de euro, domeniul reabilitare termică 100 milioane de euro, domeniul educatie 35 milioane euro, domeniul cultură si sport 35 milioane euro, domeniul capacitate administrativa şi servicii publice 16,55 milioane euro, domeniul incluziunii sociale 10 milioane euro, domeniul sănătate 25 milioane de euro", a anunţat primarul sectorului 5.

Daniel Florea avertizează că orice întârziere în aprobarea bugetului pe 2019 "dăunează grav intereselor sectorului 5"

"Toate aceste lucruri vor deveni realitate atunci când vom avea aprobat bugetul. Orice întârziere dăunează grav intereselor sectorului 5. (...) În acest an, toţi primarii de sector sunt mulţumiţi de bugetele care le-au fost alocate. Bucgetul Sectorul 5 este anul acesta cu 53% mai mare decât bugetul din 2018, iar venitul pe cap de locuitor astăzi în 2019 este de 4 ori mai mare decât era în 2016 când am venit primar", a susţinut Daniel Florea, într-o postare pe Facebook.