Bunica fetei incendiate, mărturii cutremurătoare: "Era desfigurată, cu parul ars în cap, cu pielea toată arsă"

"Nu se întâmpla poate nimic dacă nu mă duceam. Pe urma el a venit si-a pus foc, a ars-o cu benzină. Dacă aţi vedea ce am in casa. E dezastru. Când am vazut-o cât era de desfigurată, cu parul ars în cap cu pielea toată arsă. A ajuns la femeia asta pe pod si a stat pana a venit salvarea", povesteşte bunica fetei incendiate de un recidivist.

Lisaveta Şchiopu rememorează momentul dramatic în care nepoata pe care a crescut-o de la doi ani a fost incendiată. Femeia regretă amarnic faptul că ea a fost cea care, la îndemnul nepotului său, dar și la îndemnul criminalului a mers și a luat-o pe adolescentă din centrul în care fusese internată.

"Mă căiesc şi moartă că dacă eu nu mă duceam nu ajungea aşa. Au venit la mine şi doi poliţişti odata, a venit şi de la primarie să mă întrebe de ce am luat-o. Dacă aş fi ştiut ceva îmi făceam eu moarte singura la etatea asta decat ea. Eu eram culcată în cămăruţa aia de colo şi fata a fost colea. Când am iesit eu afară când am auzit "Mamaie, îmi dete foc". Am ţipat pe aici pe drum. I-a dat foc si a fugit", povesteşte bunica Larisei.

Femeia mai spune că Ion Turnagiu împreună cu tatăl adolescentei au fost împreună la spital, atunci când Larisa a fost operată de apendicită.

"S-a dus si a operat-o de apendicită. Spunea cp e fata lui, el cu ta-su au fost. Nu mi-a spus mie nimic", a mai povestit bunica.

Femeia le-a mărturisit jurnaliştilor că nu ştia că agresorul a violat-o.

Cu mărturii șocante vine și sora unei femei care îl lăsase pe criminal să aibă grijă de casă și care plecase în Italia la muncă. Femeia spune că sora ei a fost șantajată de criminal să-i trimită bani și a amenințat-o că le dă foc rudelor ei.

Ion Turnagiu este acum în arestul IPJ Mehedinți, în timp ce victima sa se zbate pe un pat de spital, în stare critică și doar o minune o poate salva.