Bunicul Luizei acuză DIICOT. "Amărâtul ăla, pentru un pahar de ţuică şi o pâine, şi-ar fi vândut şi sufletul"

Bunicul şi mama Luizei nu cred versiunile oficialităţilor şi cred că aşa-zisul violator, Ştefan Risipiceanu, ar fi de fapt o diversiune orchestrată la nivel înalt.

"Vor să atragă atenţia opiniei publice de la adevăraţii vinovaţi. Vinovatul nu este acest om amărât. Noi nu credem că el ar fi fost în stare să facă aşa ceva. Ăsta, pentru un pahar de ţuică şi o bucată de pâine, şi-ar fi vândut şi sufletul. Nu este adevărat. De văzut, l-am văzut pe aici pe la poartă, când au fost momentele alea de tensiune, de groază. Nu am îndrăznit să mergem peste el, să îl întrebăm pentru că sunt oameni plătiţi", a spus bunicul Luizei, citat de România TV.

Mama și bunicul Luizei Melencu vor merge vineri şi la Palatul Cotroceni, unde au de gând să pună mai multe întrebări. "Eu întrebări am, sper să primesc și răspunsuri la întrebările pe care o să i le adresez domniei sale. Mergem cu speranța la domnul președinte și ne pare bine că am fost înțeleși și auziți. Ce am dori... Având atâtea servicii la dispoziție, sperăm ca dândul să fie foarte bine documentat și informat ca de această dată să nu mai spună minciuni sau alte aberații", a spus Monica Melencu.

Gheorghe Dincă ar fi violat-o pe Luiza Melencu, tânăra de 18 ani, înainte de o o ucide, au stabilit procurorii DIICOT care investighează cele două crime care au avut loc la Caracal. Acesta ar fi avut un complice, un vecin care îl ajuta la curățenie în curte din când în când. Bunicul Luizei Melencu însă crede că DIICOT minte.