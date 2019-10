Articol publicat in: Societate

Bunicul Luizei, scandal monstru în direct cu avocatul Tonel Pop

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, a intervenit marţi seară în direct la România TV, unde l-a certat pe avocatul Tonel Pop, care le apără interesele, să nu "se mai ia" de Ovidiu Zară. Zară a fost audiat la Parchet în legătură cu scrisoarea anonimă primită de părinţii Luizei. "Lăsaţi-l în pace pe Zară, domnule! Pe cine apăraţi, pe noi sau pe cine?", a izbucnit bunicul Luizei la telefon. El i-a reproşat avocatului Tonel Pop că "a trecut de partea cealaltă", că îl apără pe Butoi, tatăl lui Arete. Bunicul Luizei a strigat că "eu nu protejez pe nimeni, eu protejez demnitatea Luizei. Vorbiţi numai de Zară, Zară, Zară... lăsaţi-l pe Zară!" Tonel Pop a rămas şocat şi a spus că discuţia ar fi trebuit să aibă loc în privat, nu la televizor. El a precizat că bunicul Luizei nu i-a cerut să-lprotejeze pe Ovidiu Zară, ci din contră. Jurnalistul Ovidiu Zară a fost chemat la DIICOT, în calitate de martor, după ce a făcut mai multe dezvăluiri în cazul Caracal. Jurnalistul a anunţat în repetetate rânduri la România TV că are date importante care ar putea duce la elucidarea crimelor de la Caracal. Gazetarul este de părere că oasele găsite la marginea pădurii au fost "plantate" și fac parte dintr-un plan foarte bine pus la punct. Citeşte şi: Ovidiu Zară, audiat ŞASE la DIICOT în cazul Caracal VIDEO loading...

