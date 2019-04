CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 28 APRILIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Admite adevarul fata de tine si actioneaza in consecinta

Ai tras aceasta carte fiindca exista un sentiment puternic de care ai incercat sa nu tii seama. Desi te straduiesti sa il dai deoparte, acest sentiment iti cere sa fii cinstit cu tine insuti. Ingerii iti spun ca infruntarea adevarului va fi vindecatoare si iti va oferi directia si calauzirea de care ai nevoie. Ai incercat sa nu tii seama de impulsul launtric, fiindca esti ingrijorat de schimbarile pe care trebuie sa le faci in viata. Arhanghelul Mihail te asigura ca te calauzeste, nevoile iti sunt implinite si relatiile iti raman sanatoase.

Semnificatii specifice posibile : Vindeca sau paraseste o situatie nesanatoasa. Nu face compromisuri. Infrunta-ti temerile. Pastreaza ganduri de iubire fara de tine si fata de aceasta situatie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sprijinul pe care mi l-ai dat, ajutandu-ma sa imi infrunt sentimentele cu gratie si acceptare, astfel incat sa fiu cinstit si iubitor cu mine insumi si cu altii. Iti multumesc ca imi dai curaj si tarie.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Calauzirea ta launtrica e reala si demna de incredere

Ingerii stiu ca te simti nesigur si dezorientat, deci iti trimit aceasta carte ca o confirmare ca ii auzi foarte exact prin gandurile, ideile si sentimentele tale. Ai simtit recent nevoia sa actionezi, dar s-ar putea sa fi ezitat de teama sa nu faci o miscare gresita. Aceasta carte confirma ca esti in siguranta continuand aceste schimbari.

Semnificatii posibile : O noua idee ce te bucura este raspunsul la rugaciunea ta, deci pune-o in practica. Sentimentele pe care le-ai primit sunt valabile. Daca nu ai incredere intr-o persoana sau intr-o situatie, fii atent la acest sentiment. Esti condus prin calauzire launtrica, chiar daca nu vezi incotro te indrepti, urmeaz-o oricum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa aud, sa vad, sa simt si sa cunosc cu claritate calauzirea divina pe care am cerut-o si pentru care m-am rugat. Permite-mi sa-mi tin egoul deoparte, pentru ca intelepciunea ta sa se poata revarsa asupra mea…spre binele meu si al celor din jurul meu. Multumesc, multumesc, multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Ai incredere !

Aceasta carte slujeste ca talisman in stimularea increderii in sine. Ingerii incearca sa te asigure ca ai taria, puterea si deprinderile necesare pentru a urma planul de pace al lui Dumnezeu. Ingerii te protejeaza in timp ce stralucesti cu lumina cea mai puternica. Asculta-ti intuitia si actioneaza cu indrazneala. In relatii, increderea in sine atrage de partea ta oameni sanatosi si declanseaza respectul celorlalti. In timp ce adormi, in fiecare seara cere ingerilor tai sa te ajute in intarirea increderii de sine. Te vei trezi simtind iubire si compasiune fata de tine si fata de ceilalti.

Semnificatii specifice posibile : ai incredere in planurile si in ideile tale ; acordeaza-te la propria intuitie fiindca esti pe calea cea buna ; ai incredere in persoana careia ii duci grija ; ai incredere ca esti pe drumul bun ; nevoile tale financiare vor fi implinite acum si in viitor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa imi dai curajul si taria ta. Ajuta-ma sa imi dau seama ca sunt una cu tot ce este divin : intelepciune, tarie, iubire, creativitate, abundenta si sanatate. Permite-mi sa ma simt plin de incredere si liniste in toate privintele.

