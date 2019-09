CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 29 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PORTILE TRIUMFULUI, VINE SUCCESUL

Portile triumfului asteapta sa se deschida adanc si larg pentru tine. succesul interior si exterior vine spre tine. Reusita este o stare a mintii. Accepta ca poti atinge orice obiectiv pe care il doresti si chiar si mai multe victorii se vor prezenta in viata ta. Cu cat simti asta mai intens, cu atat mai multa iubire, prosperitate, faima si noroc vor curge gratios in viata ta.

MESAJ SUPLIMENTAR : Atunci cand un calator divin pe calea vietii sale ajunge sa intre pe portile triumfului, pe umerii sai sunt puse florile victoriei. Oamenii il sarbatoresc si il onoreaza. Cei in varsta si intelepti stiu ca a avut de infruntat provocari si il intampina cu bratele larg deschise. Daca o situatie te doboara, ridica-te, scutura-te si descopera ce ai invatat din ea. Nu esti un esec daca ceva te pune provizoriu la pamant, ci doar daca ramai acolo. Deci continua sa avansezi si sa crezi in tine. Asta inseamna adevaratul succes. Constientizeaza-ti implinirile din viata de pana acum. Ele sunt mult mai multe decat iti poti imagina. Victoria, norocul si belsugul iti sunt la indemana.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca m-ai sustinut pe calea mea si ca m-ai indrumat spre clipele de reusita. Te rog sa fii alaturi de mine si de cei dragi mie in continuare !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ASUMA-TI RISCURI SI AVENTUREAZA-TE

La finalul calatoriei tale numita viata ta cel mai probabil vei regreta lucrurile pe care nu le-ai facut desi ti le doreai decat pe cele pe care le-ai facut si le-ai considerat erori. Asuma-ti riscuri. Nu orice risc duce la succes neaparat dar daca nu incerci nu vei sti niciodata care sunt acele experiente remarcabile care iti sunt disponibile. Pasind in afara zonei tale de confort, vei descoperi noi talente si abilitati pe care le ai. Jucand totul sigur nu vei avea parte de toate acele miracole ce apar din necunoscut. Viata este fie o aventura indrazneata fie nimic.

MESAJ SUPLIMENTAR : Pregateste-ti corabia. Prinde vantul aventurii si intra in marile deschise. Exploreaza noi porturi care te cheama. Este usor si simplu sa ramai in siguranta in port, dar nu acolo se afla dulceata si spendoarea vietii. Cand mergi prin valurile marilor si oceanelor vietii fara sa stii clar ce iti va aduce ziua urmatoare, energia vietii este activata la maxim prin tine. Nu exista nicio garantie atunci cand iti asumi riscuri, dar cand te impingi dincolo de limitari, viata te va recompensa incredibil.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa fiu o persoana curajoasa si cutezatoare care isi asuma riscuri si descopera cadourile vietii. Iti multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DA DRUMUL LA CONTROL

Este timpul sa te relaxezi. Totul este bine. Creatorul este de partea ta si te vegheaza. Nu trebuie sa faci nimic de unul singur. Viata ta este ghidata. Nu este acum momentul sa te concentrezi sa controlezi detaliile vietii. Las-o sa mai si curga fara sa tii tu fraiele. Sunt momente cand e important sa detii controlul dar sunt multe in care este nevoie sa te abandonezi total. Abandoneaza-te marilor forte ale Universului. Da drumul sa vrei sa controlezi viitorul. Da provocarile suportului spiritual care te inconjoara. Creatorul te va escorta de-a lungul calatoriei tale.

MESAJ SUPLIMENTAR : A abandona nu inseamna a renunta. Nu inseamna ca cedezi in fata unei forte din afara ta ci ca te deschizi in fata sufletului tau si il lasi pe el sa preia controlul. Eliberand ceea ce tii strans, permiti fortelor creative ale Universului sa treaca prin tine ca o spirala, iar asta iti aduce inspiratie si directie in viata ta. Uneori, calatoria ta merge intr-o directie diferita fata de ce te-ai asteptat. Cand se intampla asta, nu ii opune rezistenta. Sunt vremuri in care nu vezi calea si nu stii incotro duce. A nu sti incotro mergi iti activeaza inspiratia, intuitia si creativitatea. Nu poti descoperi oceane noi si destinatii indepartate decat daca ai curajul de a te desprinde de tarm. Nu trebuie sa faci nimic de unul singur. Sustinerea te inconjoara, doar deschide-ti inima si permite-i sa intre.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti cand sa abandonez asteptarile si coordonarea propriei vieti si cand sa nu o fac. Am incredere deplina in indrumarea ta pe care o voi simti prin intuitia mea. Iti multumesc !

