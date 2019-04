CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 29 APRILIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Ingerii iubirii te ajuta

Aceasta carte confirma ca rugaciunile sau gandurile tale despre viata ta sentimentala au fost auzite si au primit raspuns. Exista un grup special de fiinte eterice, numite Ingerii iubirii romantice, care se ocupa anume de problemele privind iubirea. Acestia te calauzesc intuitiv in relatia ta sau te pregatesc pentru marea iubire. Pentru a manifesta iubirea unui suflet pereche, trebuie sa exprimi calitatile pe care le doresti de la un partener. Ingerii iubirii s-ar putea sa iti ceara sa faci unele schimbari sanatoase in stilul de viata ; sa te focalizezi asupra autoperfectionarii ; sa inveti sa ai pasiuni si hobbyuri noi interesante ; ori sa iti faci noi prieteni. Cu cat asculti mai mult de propria intuitie, cu atat vei primi mai repede raspunsuri despre relatiile tale de iubire.

Semnificatii specifice posibile : persoana despre care intrebi este sufletul tau pereche ; vei trai schimbari fericite in actuala relatie ; vei invata si iubirea de sine ; urmand calauzirile primite, curand vei intalni pe cineva deosebit ; asculta-ti intuitia privind exercitiile fizice, dieta si alte aspecte ale autoperfectionarii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si iubiti ingeri pazitori ai sufletului meu pereche, va multumim pentru ca ne-ati pregatit pentru iubire, ca ne-ati motivat sa facem schimbari sanatoase in viata si ati aranjat sa ne intalnim. Va multumim ca ne-ati dat curajul de a ne recunoaste unul pe altul si de a ne implica intr-o relatie de iubire.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Simtul umorului

Aceasta situatie va beneficia de faptul ca ai simtul umorului. Priveste-ti experienta ca si cum ai urmari o scena dintr-un film, amintindu-ti ca lumea intreaga este o scena. Ce gasesti "de ras" in legatura cu natura umana in acest scenariu ? Obtinand o noua perspectiva asupra comportamentului fiecarui om, poti sa te detasezi automat, cu iubire. Umorul permite oamenilor sa nu mai fie asa de precauti, astfel incat iubirea poate patrunde si vindeca situatia si relatia. Iata de ce Dumnezeu si ingerii au un minunat simt al umorului, iar tu la fel.

Semnificatii specifice posibile : Sa stii ca rasul este cel mai bun medicament / Urmareste un film distractiv pentru a avea mai multa buna dispozitie / Misiunea ta personala poate sa includa umorul intr-o forma sau alta / Invata glume noi pentru a detensiona o relatie

Rugaciune : Iti multumesc ca m-ai ajutat sa vad aspectele umoristice din aceasta situatie si sa rad cu iubire de manifestarile naturii umane. Sunt dornic sa imi vad experienta intr-o lumina noua, pentru a atrage energia iubirii si a vindecarii.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Casa iti este protejata de ingeri.

Aceasta casa arata ca ai probleme sau sentimente vulnerabile privind casa ori situatia locuintei, insa ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii iti protejeaza actuala locuinta si iti garanteaza siguranta financiara. Daca te muti, aceasta carte este un semn ca vei primi ajutor in cursul mutarii. Relaxeaza-te si bucura-te de casa ta fiindca totul este bine.

Semnificatii specifice posibile : ingerii vegheaza asupra casei, asupra bunurilor si persoanelor iubite in timp ce esti departe de casa ta ; rugaciunile privind casa au fost auzite si au primit raspuns ; ingerii te ajuta sa gasesti un obiect pierdut ; un venit neasteptat te ajuta sa platesti ceva pentru casa ; ingerii te calauzesc spre locuinte minunate si accesibile – ai incredere si urmeaza calauzirea.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca veghezi asupra casei mele si asupra celor care locuiesc in ea. Te rog sa trimiti ingeri pazitori la fiecare fereastra si usa, asigurand securitatea. Iti multumesc ca mi-ai calauzit finantele, astfel incat imi pot permite sa platesc cu usurinta ratele, garantia si taxele.

