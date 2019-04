CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARTI 30 APRILIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC



Tu si persoanele iubite sunteti in siguranta



Ingerii te protejeaza pe tine si pe persoanele pe care le iubesti... inclusiv familia si prietenii din ceruri. Acest mesaj este un semn ca te poti relaxa, stiind ca arhanghelul se ingrijeste de detalii si te salveaza pe tine si pe cei iubiti in toate privintele.



Semnificatii specifice posibile : lasa grijile si preocuparile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor ; ei se vor ocupa si de nevoile tale financiare ; iti vor proteja afacerea ; vei calatori in siguranta ; o persoana iubita din ceruri este fericita si iti trimite iubire ; aminteste-ti ca grijile sunt o forma de rugaciune, asadar roaga-te doar pentru ceea ce doresti.



Rugaciune : Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc ca vegheati asupra mea si a celor pe care ii iubesc [specificati numele acestora]. Va rog sa ma ajutati sa ma simt in siguranta si in pace ; si umpleti-ma cu credinta, sa ma pot focaliza asupra prioritatilor si sa ma bucur de o viata sanatoasa si fericita.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR



Focalizeaza-te asupra sanatatii divine si perfecte



Ingerii iti transmit : cheia unei bune sanatati este sa te focalizezi asupra starii de bine si nu asupra bolii sau ranii. Ai primit acest mesaj pentru a ti se aminti ca trebuie sa ramai focalizat asupra dorintelor si nu asupra temerilor. Corpul reactioneaza imediat la iubire si la teama, deci alege iubirea in aceasta situatie. Revarsa afectiune sincera si binecuvantari in fiecare celula a corpului. Vizualizeaza si asteapta-te la o sanatate perfecta pentru tine si pentru altii. Vorbeste despre tine si despre persoanele iubite in termeni de sanatate perfecta, afirmand ca toate sunt bune.



Semnificatii specifice posibile : vei observa o imbunatatire a sanatatii ; urmeaza-ti intuitia privind sanatatea si vindecarea ; misiunea ta personala implica si vindecarea ; fa schimbari pozitive in stilul de viata ; foloseste afirmatii inaltatoare, mai ales privind sanatatea.



Rugaciune : Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc pentru ca mi-ati amintit mereu sa ma focalizez asupra sanatatii perfecte si mi-ati calauzit actiunile astfel incat sa-mi sprijine starea de bine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI



Iarta-te : Nu ai facut nimic gresit



Ingerii observa in campul tau o vinovatie care iti influenteaza fericirea pe care o cauti. Te invinovatesti pentru ceva din trecut, dar e timpul sa lasi totul in seama lui Dumnezeu si a ingerilor tai, mai ales ca autoinvinovatirea este neproductiva si nesanatoasa. De fapt, chiar nu ai facut nimic gresit. Ai facut tot ce ai putut mai bine in acel moment.



Semnificatii specifice posibile : gandeste si vorbeste despre tine cu iubire ; inceteaza sa mai rumegi trecutul ; trimite binecuvantari celor fata de care esti manios, ca o cale de a te vindeca si pe tine si situatia ; sa stii ca nu poti controla nici alti oameni, nici toate circumstantele care apar pe calea vietii.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti cer sa ma ajuti sa scap de autoinvinovatire si sa ma iert pe mine insumi (insami). Te rog calauzeste-ma sa ma eliberez de orice furie toxica si teama fata de altii. Iti multumesc, Arhangele Mihail, ca mi-ai permis sa ma simt centrat(a) si in stare de pace.



