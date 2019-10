CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: MIERCURI 16 OCTOMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI INCREDERE CA EXISTA UN PLAN DIVIN

Chiar daca viata ta are zone aride si pare ca un desert, sa stii ca dincolo de suprafata exista transformari benefice in curs pentru tine, pentru binele tau cel mai inalt. Ai incredere ca esti ghidat, chiar si cand nu ti se pare asta. Exista ghizi spirituali, aliati divini si ingeri nenumarati care te inconjoara. Asculta-ti inima. Actioneaza dupa instinctul tau. Ai credinta ca mesajele ce ti se dau sunt pentru binele tau cel mai mare. Revino la baza. Ai incredere in ce simti.

MESAJ SUPLIMENTAR : O cale care arata ca un desert pare ca o pierdere de timp ; totusi, din aceasta stare ies la iveala multe intuitii si inspiratii. Inca din vremuri stravechi, vizionarii se retrageau in desert ca sa se conecteze mai adanc cu spiritul. Daca in trecut ai urmat o cale pe baza instinctului tau dar ulterior ai considerat ca a fost o greseala, sa nu iti pierzi increderea in instinct si sa continui sa il asculti. Deseori ce gandim noi ca a fost o greseala este de fapt cel mai bun lucru ce se putea intampla la acel moment si corespunde perfect unui plan divin in care tu si altii sunteti implicati. Deschide-ti intuitia mai mult ca sa primesti mesajele ghizilor tai. Ai incredere in Cale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa ma mentin pe calea divina harazita mie, pentru binele meu cel mai inalt. Iti multumesc cu iubire !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TRAVERSARE DE PODURI

A traversa un pod este un mod divin menit sa dai drumul trecutului si a incepe un nou ciclu in viata. O schimbare ce se simte la nivel de inima este in pregatire si ea iti va aduce bucuria inimii. Este timpul sa vindeci vechi rani cu oameni si situatii. Este timpul sa ierti si sa eliberezi trecutul. Fa tot ce trebuie sa faci apoi spune adio la ceea ce a fost. Daca e ceva nerezolvat in viata ta, da pasi pentru restaurare si reconciliere. Poti avea chiar nevoie sa arzi podurile trecutului in urma ta ca nimic sa nu te mai lege de ceva ce a fost. Vindeca-te si ajuta si pe altii sa isi vindece trecutul.

MESAJ SUPLIMENTAR : Cand un calator divin ajunge in dreptul unui pod, inseamna ca il asteapta un taram nou de cealalta parte a podului. Esti pregatit acum sa traversezi un asemenea pod in viata ta. Sunt vremuri in care trebuie sa pasesti departe de oameni si situatii asa cum sunt vremuri in care e nevoie sa faci poduri intre tine si alti oameni. Acum este un asemenea moment puternic in care tu alegi ce tip de pod vei folosi. Poate ca ai o rana in tine care trebuie acceptata si vindecata. Iarta. Da drumul. Fa asta acum. Nu ai nevoie sa porti dupa tine durerea. Poate e cineva din trecutul tau cu care e bine sa te reconectezi sau de care sa te eliberezi in totalitate. Tu stii ce ai de facut. Este timpul sa o faci.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa imi folosesc cu intelepciune podurile divine din viata mea, pentru binele meu inalt si al oamenilor implicati. Iti multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

APE PURIFICATOARE CARE ACTIVEAZA FORTA VIBRANTA A VIETII

Ca sa obtii implinire, purifica-te pe tine si mediul din jurul tau. Curata spatiul in care traiesti si muncesti. Elimina gunoiul si lucrurile netrebuincioase. Ca sa eliberezi credinte vechi, energii stagnante si poveri aflate in campul tau auric, este necesar sa cureti si sa te purifici. Da drumul la vechi, mananca usor, bea apa proaspata si simplica-ti viata. Fa dus cu intentia ca tot ce nu iti foloseste sa se duca o data cu apa. Foloseste in baie sare de mare si limpezeste-te cu apa rece. Cand te cureti energetic, devii un canal mai clar pentru lumina si deci stii in ce directie este cel mai bine pentru viata ta sa mergi. Iar lumina ta ii ajuta si ghideaza si pe altii din jur.

MESAJ SUPLIMENTAR : Un calator divin pe drumul vietii isi ia timp periodic sa caute ape sfinte pentru purificare si improspatare. Vizualizeaza-te cum stai sub o cascada mistica si stii cum astfel iti sunt spalate limitari vechi, credinte vechi chiar si din alte vieti. O poti face in imaginatia ta si intr-un lac de munte, in valurile marii sau intr-un rau ori pur si simplu stand in ploaie. Sa stii mereu ca apa purifica tot ce e stagnant si inlocuieste cu energie proaspata, stralucitoare. Gaseste cat mai multe cai de a folosi apa ca forta de curatare in viata ta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa folosesc cat mai des si creativ apa purificatoare si energizanta, atat direct cat si in imaginatie si vizualizare. Iti multumesc pentru ca imi improspatezi energia !

