CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: MIERCURI 5 IUNIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

APA, APA SI IAR APA

"Bea mai multa apa si mananca alimente cu continut ridicat de apa, cum ar fi fructe proaspete si legume."

Ca sa te simti bine, corpul tau are nevoie de apa si alimente ce contin multa apa cum sunt fructele si legume proaspete. Acest mesaj te roaga sa bei mai multa apa ca modalitate de a te alimenta cu energie vitala. Cand corpul nu are destula apa, te poti simti obosit si nu esti in stare sa gandesti clar si limpede. Asadar poarta o sticla de apa cu tine si bea des din ea.

Cand bei apa si mananci fructe si legme, vei avea mult mai multa energie si te vei simti mai fericit. Sta departe de alimente ce contin zahar. Desi au un gust foarte placut, corpul tau pierde energie prin ele si obosesti.

Acest mesaj te indeamna si sa inoti sau sa faci bai cu sare de mare care te vor face fericit. Poti si sa rostesti o rugaciune asupra apei pe care o bei si acestea vor face ca ce ajunge in corpul tau sa iti dea si mai multa sanatate, vitalitate, suplete. Pielea iti va arata stralucitoare, te vei simti extraordinar si oamenii din jur vor vedea aceasta stralucire a ta si te vor admira ! Si totul doar pentru ca bei apa si mananci legume si fructe.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi sa am obiceiuri sanatoase de consum care se reflecta in starea mea de bine si in infatisarea mea radioasa.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IMPARTE SI IMPARTASESTE

"Cand dai din tot ce ai, toata lumea se simte fericita."

Daca vrei sa iti faci prieteni noi, un bun punct de inceput este acela de a imparti cu ei. O poti face in multe moduri, cum ar fi sa ajuti pe cineva cu munca sa ori sa oferi ceva. Poti sa impartasesti ceea ce simti cu o persana si viceversa. A impartasi sentimente intareste deseori o prietenie. Este o idee buna si sa imparti lucrurile tale cu altii. Ai ceva in dulap pe care nu mai folosesti ? Este in regula sa oferi cuiva ce are nevoie de acel lucru. Asta va face pe ambii fericiti. Cand tu dai din lucrurile vechi, vei descoperi ceva : lucrurile noi vin la tine mult mai repede, ca prin magie.

Poti totodata si sa impartasesti cand esti intr-un grup de oameni. De exemplu, lasa pe altcineva sa vorbeasca in timp ce tu asculti sau munceste ca o echipa ca sa castigati intr-un joc.

Este important si sa lasi pe altii sa iti ofere tie. In prietenii, ambele parti isi daruiesc cu inima deschisa. Deci lasa-ti prietenii sa impartaseasca cu tine. tot ce ai de facut este sa spui si sa simti "multumesc".

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa dau si daruiesc in armonie si prietenie.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VEI STI DIMINEATA

"Cand te vei trezi, vei avea o idee mult mai clara cu privire la ce ai de facut. Pana atunci, relaxeaza-te !"

Unul din motivele pentru care te simti nesigur acum este ca incerci prea tare sa stii raspunsurile. Cel mai bun lucru de facut este sa dai drumul si sa te relaxezi. Raspunsul este chiar aici pentru tine si, atunci cand te opresti din a incerca asa de tare, vei sti ce sa faci. In acest caz, cea mai buna solutie este sa dormi. Dupa trezire, vei avea o idee clara cu privire la planul de actiune. In timpul noptii, ingerii si ghizii tai spirituali au "loc" sa te ajute pentru ca mintea constienta este in repaus si nu incurca cu procesele sale complicate de gandire. Acestia iti vor arata care este cea mai fericita solutie. Ei iti vor arata ca puterea iubirii si a luminii divine din fiecare vindeca orice. Ei te vor ajuta si sa iti gasesti puterea de a actiona spre binele tau. Asadar, pentru moment, mesajul este sa nu te ingrijorezi. Ai incredere ca raspunsul pentru tine va fi acolo cand te vei trezi in zori. Poate ca nu vei primi raspunsul complet dar macar te ca ghida spre directia potrivita. Dormi bine !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa imi acordez vibratia cu cea a ingerilor pentru ca in timpul noptii sa primesc indrumari divine.

