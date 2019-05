CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 10 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Angajeaza-te deplin

Ai primit acest mesaj pentru ca te intrebi cum sa imbunatatesti o situatie. Ingerii te sfatuiesc sa te angajezi si implici deplin pentru obtinerea rezultatului dorit. Daca nu esti sigur ca meriti ori ca esti destul de vrednic, atunci rezultatul final va fi nesatisfacator. Totusi, daca te angajezi deplin, vei declansa miscarea potrivita in propria viata.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Implica-te mai mult intr-o situatie sau in actuala relatie pentru a crea mai multa satisfactie / Permite-ti sa te bucuri pe deplin de orice clipa / Implica-te deplin si cu incredere intr-un proiect palpitant / Ai incredere in timp ce vorbesti si scrii / Daca esti artist, simte si constientizeaza fiecare nota, fiecare litera, fiecare culoare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, inger al curajului si al increderii, da-mi taria si curajul tau. Permite-mi sa ma angajez deplin fata de mine, de viata mea si de misiunea mea divina. Te rog sa ma calauzesti astfel incat sa-mi pot deschide complet inima pentru fiecare experienta. Multumesc, multumesc, multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Urmareste-ti atent intentia stabilita

Ingerii te-au calauzit pe calea misiunii personale in aceasta viata. Poti simti entuziasmul de cate ori te gandesti la ocupatia si activitatile dorite ? Este un semn ca esti pe calea cea buna si aceasta carte iti aminteste sa iti urmaresti cu consecventa obiectivele. Vizualizeaza permanent ca ai deja cariera sau ca desfasori activitatea la care visezi. Vizualizeaza-te cum ajuti oameni sau solutionezi probleme care iti fac placere. Imagineaza-te ca ai dobandit siguranta financiara in timp ce te dedici acestei activitati importante.

Orice dorinta pe care o ai este viabila atat timp cat ramai focalizat asupra ei. Calea prin care poti transforma intentiile in realitate poate fi diferita de asteptari, ba rezultatul sa fie si mai bun decat in visele tale. Sa stii ca ingerii merg alaturi de tine de-a lungul intregii calatorii. Pastreaza-ti credinta si mergi inainte.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Creaza-ti o lume de vis, folosind hartie si creion, fa un colaj de imagini ce reflecta ce doresti sa iti implinesti / Afirma zilnic ca visele au devenit deja realitate.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghele Mihail, ca m-ai ajutat sa ma focalizez asupra viziuii si intentiei mele launtrice. Te rog sa ma calauzesti sa scap de orice temeri sau indoieli, sa imi dai incredere si curaj sa actionez pentru implinirea visurilor mele.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Nu te grabi sa iei aceasta decizie.

Ai intrebat despre o situatie in care exista confuzie ori indecizie iar aceasta carte este un semn ca nu ar trebui sa te grabesti in nicio privinta. Cu timpul vor aparea mai multe informatii care iti vor calauzi firesc actiunile. Acum nu trebuie sa fortezi lucrurile in niciun fel. Nu vei pierde ocazii daca nu te grabesti, iar altii te vor astepta. Este decizia ta si cel mai bine pentru tine este sa faci lucrurile pe indelete fara graba si nerabdare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu semna contractul chiar acum – negociaza un angajament mai bun / pune mai multe intrebari inainte de a spune da / redu viteza intr-o noua relatie / studiaza optiunile si alternativele / nu accepta presiunile altor oameni, pentru ca vorba de viata ta nu de a lor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa imi pastrez taria si calmul in timp ce abordez aceasta situatie. Aminteste-mi sa ma detasez si sa fac un pas inapoi, permitand situatiei sa se desfasoare firesc. Iti multumesc ca ma protejezi.

