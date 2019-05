Calciu pentru copii: cum, cât, de unde. Toţi părinţii trebuie să ştie aceste informaţii

Specialistii pediatri de la keepkidshealthy.com ne recomanda urmatorul necesar de calciu pe categorii de varsta ale copiilor:

Copiii intre 1-3 ani au nevoie de 500 mg de calciu in fiecare zi (aproximativ 2 pahare de lapte)

Prescolarii si scolarii in clasele mici (4-8 ani) au nevoie de 800 mg calciu in fiecare zi (aproximativ 3 pahare de lapte).

Scolarii mai mari si adolescentii (9-18 ani) au nevoie de 1300 mg calciu pe zi. Acest nivel mai ridicat de calciu este important indeosebi cand incepe pubertatea (aproximativ 4 pahare de lapte).

Intrucat produsele lactate sunt cea mai buna sursa naturala de calciu, copiii care beau lapte in mod uzual obtin cu usurinta doza zilnica de calciu pentru corp. Copiii care au alergie la lapte sau cei carora nu le place laptele vor fi hraniti cu alte alimente bogate in calciu. Pentru absorbtia si fixarea calciului in oase este bine ca fiecare copil sa aiba parte si de un supliment de vitamina D, desi laptele contine aceasta vitamina, insa nu in cantitate suficienta. Au aparut si la noi acum produse lactate imbogatite cu vitamina D, in special cele destinate copiilor. Mai exista in magazine si suc de portocale imbogatit cu vitamina D, combinatie facuta special pentru a ajuta la absorbtia calciului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.