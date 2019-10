Articol publicat in: Societate

CALENDAR ORTODOX 12 octombrie 2019. Ce români îşi serbează sâmbătă onomastica

Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul Maiumei



Greco-catolice

Sf. m. Prob, Tarah şi Andronic



Romano-catolice

Ss. Serafim, călug.; Felix al IV-lea, pp.





Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 12 octombrie.



Au suferit martiriul în timpul persecuţiilor lui Diocleţian (284-305), în Tarsul Ciliciei (locul de naştere al Sfântului Apostol Pavel, Tars se află astăzi în sudul Turciei)



Tarah era de neam roman şi a fost ostaş. Născut în Claudiopol, o cetate din Siria, pentru faptul că era creştin s-a rugat pentru a fi eliberat din armată. Era cel mai în vârstă dintre ei. Prov era din Tracia, iar Andronic era fiul unuia dintre cei mai de frunte cetăţeni ai Efesului.



Au fost duşi la judecată înaintea prefectul cetăţii şi, refuzând să-şi lepede credinţa în Hristos, au fost torturaţi şi au fost tăiaţi cu săbiile. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor") loading...

