Călin Popescu Tăriceanu a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei

Călin Popescu Tăriceanu a mers marţi la Biroul Electoral Municipal pentru a îşi depune candidatura pentru Primăria Capitalei.

"Am un proiect de anvergură pentru Capitală axat pe două componente, unul care să vizeze modernizarea actualului oraş, şi a duoa componentă dezvoltarea oraşului care va trebui să includă localităţile din jurul Bucureştiului. Este nevoie de un proiect de amploare, de un proiect care să aibă viziunea necesară pentru dezvoltarea oraşului în următorii 25-30 de ani. Sigur că obiectivele din program nu pot fi toate atinse în 4 ani. Vreau să fiu foarte onest cu bucureştenii, dar în acelaşi timp proiectul Bucureştiului trebuie pus pe şine şi demarat", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu a precizat că nici până azi Consiliul General nu a aprobat un plan urbanistic general pentru Capitală, de aceea se construieşte haotic în fiecare sector.

"Am discutat cu câţiva dintre cei mai buni arhitecţi despre planul urbanistic, care a fost licitat în 2013 şi suntem în 2020 şi acest plan nu a fost încă aprobat de Consiliul General. Fiecare sector îşi face PUZ-urile lui şi apare câte un bloc şi aşa este un haos. Fără un plan urbanistic general lucrurile nu vor putea fi rezolvate. Ştiţi care e definiţia pasajului? Drumul cel mai scurt între 2 semafoare. Trebuie gândită proiecţia şi traficul Bucureştiului împreună cu specialişti", a explicat Tăriceanu.

În acelasi timp, Tăriceanu spune că Bucurestiul ar putea deveni un pol de atracție turistică, însă niciodată nu se va putea compara cu Viena.

"Se pune problema ce vrem să facem cu Bucureştiul. Foarte mulţi cred că Bucureştiul poate deveni un pol de atracţie turistică. Da, poate deveni, dar nu ne putem compara cu Viena, care este Capitală imperială. Bucureştiul are atuurile lui – viaţa academică şi aici trebuie pregătiţi tineri în domenii. Pentru acest lucru Primăria trebuie să aibă o relaţie foarte deschisă şi să întindă mâna antreprenorilor din Bucureşti, pentru ei creează locuri de muncă, stabilizează populaţia. Eu cred că experienţa pe care am căpătat-o ani şi ani de zile, mai întâi ca ministru al transporturilor, apoi ca premier, apoi ca şef al Senatului, cred că această experienţă poate fi pusă în slujba cetăţenilor. Sunt născut, crescut, educat aici şi îmi doresc să devină o mare metropolă. Am auzit pe unii că Bucureştiul trebuie să redevină micul Paris. Iubesc Parisul, este o Capitală minunată, dar cred că Bucureştiul trebuie să devină marele Bucureşti şi nu micul Paris", a mai spus Tăriceanu.

Liderul ALDE a dat asigurări că va încerca să rezolve problema traficului în Capitală.

"Principala problema pe care o vad in Bucuresti este, de departe, rezolvarea problemelor de trafic. (...) Cine crede ca daca faci un pasaj se rezolva problema, se înşală", a mai spus Tăriceanu.

Astăzi este ultima zi în care cei care doresc să se înscrie la alegerile locale din 27 septembrie îşi pot depune candidaturile. Potrivit calendarului transmis de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), rămânerea definitivă a candidaturilor va fi pe 24 august, iar campania electorală începe pe 28 august.