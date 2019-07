Călin Popescu Tăriceanu, decis să candideze la alegerile prezidenţiale cu sau fără susţinerea PSD

Alegeri prezidenţiale 2019. "Mi-am arătat această disponibilitate, colegii mei cunosc că am motivaţia necesară pentru a candida. Având în vedere că o candidatură cu şanse mai mari de succes ar fi o candidatură comună cu colegii noştri de la PSD, vom discuta după data de 20 pe baza sondajelor de opinie. Vom hotărî întâi separat şi apoi dacă va fi cazul împreună, despre candidaturi separate sau despre candidatura comună”, a declarat Tăriceanu.



Întrebat dacă el va candida oricum, fie cu susţinerea PSD, fie fără aceasta, Călin Popescu Tăriceanu a declarat: „ALDE, ca formaţiune de factură liberală, îşi propune să reprezinte un anumit electorat, lucru care pe mine mă obligă să îmi depun această candidatură pentru a reprezenta acest electorat care are o viziune liberală”.



„În sondajele pe care noi le-am făcut nu este măsurată şi dna Dăncilă pentru că dânsa a declarat că nu vrea să candideze. Există o majoritate covârşitoare care optează pentru soluţia de candidat unic şi în cadrul ALDE, şi în cazul PSD şi, în ceea ce mă priveşte, există o majoritate de 90% din electoratul PSD care m-ar susţine”, a mai declarat Tăriceanu.



El a precizat că a avut discuţii şi cu Victor Ponta.



„Cu dl Ponta am mai discutat, o să mai şi discut după 19 iulie, când revin în ţară. Coaliţia de centru-stânga ar fi soluţia cea mai bună, dar acest lucru trebuie agreat nu doar între mine şi dl Ponta, trebuie agreat şi de PSD”, a spus Tăriceanu.