Articol publicat in: Politica

Călin Popescu Tăriceanu: Nu cred că putem vota un guvern care să-l aibă pe Petrov, informatorul Securităţii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, susţine ideea unui "guvern monocolor" format de PNL, dar cu anumite condiţii, pe care le va discuta cu premierul desemnat. Tăriceanu mai precizează că exclude susţinerea unui guvern din care să facă parte Traian Băsescu. Foto: activenews.ro "E firesc ca preşedintele, având prerogativele constituţionale, să facă aceste consultări pentru a vedea dacă propunerea pe care doreşte să o facă întruneşte majoritatea necesară în Parlament pentru a primi votul de învestitură. Am avut consultări săptămâna trecută şi i-am spus că avem disponibilitatea de a susţine un guvern monocolor PNL. Cu primul ministru desemnat vom discuta condiţiile. (...) Nu suntem în situaţia de a da un vot necondiţionat. Nu cred că putem vota un guvern care să-l aibă pe Petrov, informatorul Securităţii, mă refer la Băsescu, este un exemplu de gen de condiţii pe care le vom discuta foarte deschis cu domnul prim ministru desemnat", a declarat Călin Popescu Tăriceanu luni seară, la Digi 24. El a mai spus că "cea mai bună formulă" este un guvern monocolor, dar că este decizia va fi primului ministru desemnat. Citeşte şi: Guvernul Ludovic Orban. Cum arată schiţa viitorului guvern negociat la Cotroceni loading...

