Călin Popescu Tăriceanu: Preşedintele pare decis să facă tot ce poate ca să pună beţe în roate Guvernului

"Asistăm la un blocaj al Guvernului. Cred că niciodată nu am avut interimate aşa de lungi la două ministere foarte importante, mai ales acum, când sunt reuniunile pe care miniştrii noştri trebuie să le prezideze în cadrul Preşedinţiei rotative. Noi facem, cred, o figură uşor bizară, ca să nu spun chiar mai mult. Nimic nu mă mai miră, pentru că preşedintele pare decis să facă tot ce poate ca să pună beţe în roate Guvernului. Am citit motivaţia respingerii, preşedintele consideră că doamna Vasilescu nu ar fi pregătită pentru această funcţie. Are experienţă în administraţia locală, pentru că a fost primar al Craiovei, şi a lucrat bine şi a făcut treabă. A fost înainte ministru al Muncii, are experienţă guvernamentală. Ce experienţă în plus trebuie să te califice? Dacă discutăm aşa, strict, că nu are experienţă pe gestionarea de proiecte mari, poate, eu pun altă întrebare: dar domnul Iohannis ce experienţă are că a devenit preşedinte?", a spus Tăriceanu la Antena 3, potrivit Agerpres.

În opinia sa, aceasta este o viziune "complet anacronică", iar în perioada comunistă se punea în fruntea Armatei un general, la Interne - un miliţian, proceduri care nu fac parte din lumea democratică.



"Poţi să pui un avocat să fie şi ministru al Sănătăţii, nu trebuie să fie medic, iar eu am făcut experienţa cu medic la Ministerul Sănătăţii şi a fost o experienţă mai bună cu un economist care a condus Ministerul Sănătăţii - Eugen Nicolăescu. Cred că această respingere denotă de fapt dorinţa preşedintelui de a fi cu orice preţ perceput ca liderul Opoziţiei, numai că el va fi perceput în aşa fel de un electorat radicalizat din partea Opoziţiei, pentru că, altfel, cred că toată lumea îşi dă seama că un astfel de comportament dăunează până la urmă nu coaliţiei majoritate, ci dăunează actului de guvernare, de care, într-un fel sau altul, beneficiază toţi cetăţenii", a afirmat el.



Tăriceanu a susţinut că Iohannis încearcă să îi atragă pe cei din coaliţia de guvernare într-un "război".



"Cred că preşedintele sesizează un lucru, şi anume, noi, în calitate de coaliţie de guvernare, avem o responsabilitate faţă de ţară şi nu avem prima prioritate războiul cu preşedintele. El însă vrea să forţeze nota, vrea să ne atragă într-un război şi am văzut tot felul de variante, cu suspendarea preşedintelui. El ştie că în perioada Preşedinţiei un astfel de gest dăunează extrem de mult imaginii României, ne va face foarte mult rău politic şi atunci acesta este motivul pentru care joacă în acest fel, după părerea mea, într-o manieră care este iresponsabilă", a mai spus el.



Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dăncilă în care anunţă că a decis să respingă numirea Liei Olguţa Vasilescu în funcţia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.



Şeful statului îi solicită premierului să facă o altă propunere pentru funcţia respectivă.