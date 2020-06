Cântăreaţa a ajuns de urgenţă la spital, după ce a suferit un accident cu bicicleta

Artista a publicat pe Instagram o fotografie în care apare bandajată la cap şi în care arată mâna stângă rănită.

„M-am rostogolit de pe alee până lângă Tamisa cu bicicleta”, a scris ea. „Am pus o fotografie alb-negru pentru a nu fi prea macabră. Sunt bine, doar puţin zgâriată şi rănită”.

Cântăreaţa, care se afla împreună cu soţul ei, Richard Jones, a fost dusă la West Middlesex Hospital după accident şi a mulţumit echipei de pe ambulanţă pentru că „m-a lipit la loc”.

În plus, ea a mulţumit unor alergători care s-au oprit să îi ajute. „Aţi fost atât de calmi, grijulii şi încurajatori. Sper că vedeţi acest mesaj, pentru că nu am contactele voastre. Sunteţi oameni minunaţi”, a scris artista în vârstă de 41 de ani.

Ellis-Bextor s-a remarcat la începutul anilor 2000 cu piese ca „Groovejet (If This Ain't Love)” şi „Murder On The Dancefloor”.

În timpul perioadei de izolare, şi-a distrat fanii transmiţând din casa ei „kitchen discos”, în fiecare vineri seară, acompaniată de soţul şi de cei cinci copii. Ultimul episod, al zecelea, a fost prezentat pe Instagram săptămâna trecută şi s-a încheiat cu un cover al melodiei „Our House” a trupei Madness.

La scurt timp după ce a dezvăluit accidentul, ea a revenit cu o postare în care a mulţumit tuturor pentru mesajele de susţinere.