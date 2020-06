Cântăreaţa Roxen a fost BĂTUTĂ CU COADA DE LA MĂTURĂ de fostul iubit! "Am fost abuzată şi şantajată"

Cântăreaţa Roxen, în vârstă de 20 de ani, a mărturisit că a fost şantajată şi abuzată de fostul ei iubit, aşa că tânăra a obţinut un ordin de restricţie împotriva acestuia.

"Am avut ghinionul să trec prin această experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Am fost abuzată emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problema care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare", a declarat Roxen pentru www.protv.ro.

Cântăreaţa a fost lovită cu pumnii, cu palmele și cu coada de mătură. Totul ar fi pornit de la gelozia iubitului. Pe 8 iunie, acesta s-ar fi trezit în miez de noapte și ar fi văzut-o pe artistă butonând telefonul mobil. Ar fi bănuit imediat că Roxen făcea schimb de mesaje cu un alt bărbat. Moment în care, ar fi început să o chestioneze referitor la identitatea acestuia.

"S-a trezit în jurul orei 04:30 și a devenit violent din cauza faptului că a văzut-o cum butona telefonul", au declarat surse din mediul judiciar pentru Cancan.ro. De la reproșuri nu ar mai fi fost decât un pas până la violență. S-ar părea că iubitul gelos a lovit-o pe Roxen în mod repetat. Cu pumnii și palmele peste față, spate și torace. Nu s-ar fi oprit aici, ci ar fi continuat să o lovească cu o coadă de mătură peste genunchi. Țipetele artistei, dar și vocea ridicată a iubitului, ar fi fost auzite și de către vecini. Roxen a depus plângere la Poliție, iar oamenii legii ar fi descoperit urme de violență (vânătăi) pe trupul ei. Astfel, Roxen a reușit să obțină un ordin de restricție împotriva agresorului.

Contactată de Click!, Roxen a dezvoltat acest subiect sensibil: "În cazul meu, la mijloc erau mai mulți factori, cariera mea și o frică inexistentă pe care o crea el, dar în alte situații problema e mult mai gravă și sunt copii la mijloc sau alte aspecte extrem de importante și fragile. Cred că este important ca aceste lucruri să fie spuse, ca orice femeie să aibă curajul să se protejeze și să lupte pentru a avea o viață normală. Eu voi continua să mă focusez pe ceea ce am eu de făcut, pe muzică. Am spus în repetate rânduri că muzica este cea care mă împlinește și așa este. Îmi doresc ca oamenii să mă cunoască prin prisma pieselor mele, să rezoneze cu muzică mea și cu ceea ce transmit prin ea. Prin ceea ce cânt sunt alături în orice clipă de publicul meu și vreau să cred că astfel îi pot ajuta pe cei care-mi ascultă muzica să treacă, poate, peste o perioada mai grea, să se bucure de lucrurile frumoase care li se întâmplă, să găsească speranță în ceva și să nu înceteze să viseze. Am trecut peste această experiență neplăcută, însă sunt fericită că sunt bine. Am învățat o lecție extrem de importantă și merg mai departe. În curând voi lansa o piesă nouă, urmează altele, plus proiecte tare dragi mie, despre care abia aștept să vă vorbesc".