Cântăreţ celebru implicat într-un accident rutier. Bolidul său are nevoie de reparaţii serioase

Cântărețul a dezvăluit că nu este un accident grav. Bolidul a avut de suferit.

„Nu s-a întâmplat nimic grav, adică doar am pus o frână mai gravă şi ne-am oprit mai forţat. Nu s-a întâmplat nimic grav. Eu am zburat pe acolo, am sărit prin dubă, am dat cu... m-am lovit, mă rog, în fine, am dat cu picioarele de metalele dintre banchete', a mărturisit Lino Golden.

De curând, el și-a cumpărat mașina pe care a colantat-o în culoarea dorită. Imediat o remarci prin oraș. De asemenea, el a menționat că accidentul nu a fost din vina lui.

„Mi-am legat o pungă de gheaţă pe care o aveam prin casă, în congelator. Mi-am pus punga aceea pe picior. Am adormit. Dimineaţa, când m-am trezit, nu chiar la răsărit şi nici bine nu prea m-am simţit', a dezvăluit tânărul.