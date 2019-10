Articol publicat in: Extern

Captură de peste 400 de arme de atac, confiscate în Franţa

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Peste 400 de arme, printre care arme de atac, au fost confiscate în urma unei operaţiuni care a început marţi şi s-a încheiat joi în circa 50 de departamente franceze, a anunţat vineri Parchetul din Rennes, în vestul Franţei. Această operaţiune a mobilizat mai mult de 350 de jandarmi francezi, ducând la peste o sută de percheziţii, potrivit unui comunicat al Procurorului Republicii de la Rennes, Philippe Astruc. "Circa o sută de indivizi au fost audiaţi în calitate de acuzaţi", a precizat el.



Mai mult de 400 de arme lungi şi arme scurte deţinute ilegal au fost confiscate, dintre care 20 de arme de atac, potrivit aceleiaşi surse, informează Agerpres. Citeşte şi Un om de afaceri din Arad, dezvăluiri ULUITOARE despre familia lui Gheorghe Dincă: "Fac trafic de armament"



Această operaţiune a fost întreprinsă în urma arestării, în februarie, a patru traficanţi care importau arme din SUA şi din Serbia şi după descoperirea unui atelier de repunere în stare de funcţionare a unor arme de război neutralizate, în Seine-et-Marne, în regiunea pariziană, a precizat Parchetul, scrie Agerpres.



Repunerea în stare de funcţionare a unor arme neutralizate este considerată una dintre sursele de aprovizionare a pieţei ilegale de arme în Franţa, cu traficul de arme dinspre Balcani şi vânzări iniţiate de colecţionari şi amatori de arme. În total, între 3 şi 7 milioane de arme ilegale circulă pe teritoriul Franţei, potrivit specialiştilor în armament. loading...

