Caracatiţa afacerilor din Vâlcea. Şeful CJ, Rădulescu, legături periculoase cu un om de afaceri. Vrea să-i facă soţia deputat PSD

Baronul de Vâlcea, președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu

Fratele președintelui Consiliului Județean, Lucian Rădulescu este sef la TBRCM, societate din subordinea Ministerului Muncii, Bogdan Matei, fostul ministru al Tineretului și Sportului, apropiat al familiei, deputatul Popa Ștefan Ovidiu, ruda prin alianță, directorul general al companiei de apa, Apavil, Gigi Predus, apropiat al aceleasi familii, Gheorghe Mihailescu, director Romsilva, omul de casa al Radulestilor, deputatul Daniela Oteșanu (datorită relatiilor strânse ale lui Constantin Rădulescu cu soțul acesteia Janine Oteșanu, director al hotelului sindicatelor de la Băile Govora).

Iar lista poate continua. După reevaluarea camarilei pedeliste din județ, Bica-Bâviță, care a condus judetul ani de zile și după mai multe intalniri conspirative pe la mănăstiri vâlcene, mai nou, Constantin Rădulescu a pus ochii pe o televiziune locală pentru a-și asigura accesul la public in campaniile electorale. Zis și făcut. Se pare ca trocul este legat de camarila Bica-Băviță, apropiata ani buni de grupurile pedeliste ale lui Traian Banescu, care in schimb va primi un loc pe listele PSD de la parlamentare.

Este vorba despre Andra Bica, singura educatoare ajunsă vreodată inspector general școlar. Soțul acesteia, patronul unei firme de transport are interese economice majore la societăți controlate de către Consiliul Județean, iar de curand a depus oferte și de vânzare măști chirurgicale către Consilul Județean. Mai mult decât atat, Bica ar fi beneficiat și de protecția Radulestilor in cazul unor controale la firmele sale.

In trecut Constantin Rădulescu a avut relatii tumultoase cu Bica, celui din urma reproșându-i-se ca ar fi fotocopiat o agenda cu informatii sensibile, agenda uitată de către Rădulescu chiar in biroul transportatorul, pe când baronul de Valcea era președintele Casei de Asigurari de Sanatate Valcea.

Informaţia că soţul Andrei Bica, Virgil Bica, are interese economice majore la societăți controlate de către Consiliul Județean, a apărut recent în presa locală.

Jurnalul de Vâlcea a notat, într-un articol publicat pe 15 mai, că au existat proceduri de achiziții sub semnul întrebării la Consiliul Județean Vâlcea cu materiale sanitare de protecție în perioada pandemiei de Coronavirus.

SC Bica SRL (societate unde fosta șefă a învățământului vâlcean – Andra Bică – deține 100% din acțiuni și are ca obiect principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri) a fost preferată inițial pentru achiziția de măști și mănuși, fiind inițiate și două achiziții directe. După numai câteva zile situația s-a schimbat, Consiliul Județean nu a răspuns în termen la achizițiile directe pe care le inițiase.

Potrivit Jurnalului de Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea a inițiat, la sfârșitul lunii aprilie, (28.04.2020 – ora 13.03) cumpărarea directă (DA 25530706) a 1.500 de măști chirurgicale și 2.200 perechi de mănuși. Consiliul Județean a preferat societatea SC Bica SRL pentru achiziția de materiale sanitare de protecție, prevenire și combatere a efectelor COVID 19.

Valoarea achiziției s-a ridicat la modesta sumă de 8.812 lei cu TVA inclus (1.822,17 euro). Pentru o mască chirurgicală, Consiliul Județean urma să plătească 2,70 lei per bucată către societatea aparținând fostului inspector școlar general, Andra Bică (1.500 bucăți x 2,70 lei/buc = 4.050 lei). Pentru mănuși chirurgicale, Consiliul Județean ar fi trebuit să achite 84 lei/cutie (44 cutii × 100 buc= 3.696 lei). Surprinzător însă, deși Consiliul Județean Vâlcea a inițiat procedura de achiziție directă, ofertantul SC Bica SRL a acceptat oferta, în cele din urmă Consiliul Județean nu a răspuns în termen la propria solicitare (30.04. 2020, ora 17.00).

În aceeași zi, 28.04.2020 (ora 13:37), Consiliul Județean Vâlcea a inițiat o nouă cumpărare directă (DA 25531279) tot de la SC Bica SRL, tot echipamente de protecție pentru reducerea riscului infectării cu coronavirus. Astfel, Consiliul Județean Vâlcea a solicitat de la firma SC Bica SRL achizitionarea următoarelor produse: 900 buc – măști de protecție (900 buc × 2,70 = 2.430 lei) și 600 perechi mănuși protecție mărimile M și L (12 cutii × 84 lei = 1.008 lei). Valoarea achiziției ar fi fost de 3.438 lei fără TVA, doar că, și de această dată, Consiliul Județean Vâlcea nu a răspuns în termen la cumpărarea directă pe care o inițiase.

În cele din urmă, Consiliul Județean Vâlcea a achiziționat materiale sanitare de protecție de la Altex, Pharma Health International, Dolex (societatea fostului senator Dorel Jurcan) și Adacor Construct Serv SRL, conform jurnalvalcean.ro.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu: "Doamne fereşte! Avem alegeri locale"

Contactat de Romaniatv.net, președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu a răpuns evaziv la întrebările adresate de jurnalişti.

Întrebat dacă are o înţelegere cu Virgil Bica pentru a o promova pe Andra Bica pe un loc eligibil la Camera Deputaților, dacă a avut întâlniri la Mânăstirea Dintr-un Lemn cu Bica Virgil și Maria Tudor, dar şi dacă a intervenit la Inspectia Muncii pentru a-l proteja pe Bica in urma unui control la pensiunea acestuia şi dacă a fost santajat de către Maria Tudor și Virgil Bica, Constantin Rădulescu a răspuns:

"Nu mă regăsesc în situaţiile enunţate! Doamne ferşte! Chiar nu ma regăsesc în aceste situaţii.

Doamne fereşte! In plus am si spus public ... avem alegeri locale.... toata lumea trebuie sa se concentreze la aceste alegeri si nu exista alte abordari!".

Virgil Bica, afacerist local: "Am avut o intenţie la un moment dat, dar m-am răzgândit"

Romaniatv.net a stat de vorbă şi cu Virgil Bica. Întrebat dacă a depus oferte pentru vânzarea de măști chirurgicale către Consiliul Judeţean şi dacă are în derulare contracte cu societăți controlate de către CJ, soţul Andrei Bica a răspuns:

"Am avut o intenţie la un moment dat, dar m-am răzgândit Sunt multe societăţi pe care le controlează CJ. Am contracte cu societăţi la care CJ este acţionar. De ce am vrut sa vând măşti la CJ Vâlcea? Foarte simplu, eu pentru mine, pentru angajaţii societăţilor mele.

Ţinând cont că fac importuri din China, un colaborator de-al meu din China, m-a intrebat dacă vreau măşti de protecţie şi mănuşi. Am cerut vreo 20.000, între timp CJ zice că nu sunt măşti, că e criza. Din 20.000 am zis să dam 10.000 spre licitaţie, să-i ajutăm. Era vorba despre 5.000 de lei, nu e mare afacare şi atunci am zis mai bine le retragem şi le dăm aşa la prieteni şi ajutăm altfel. Asta a fost ideea. Nu sunt atât de mic încât să mă încurc la 5.000 de lei cu CJ, eu lucrez la alt nivel. La mine nu găsiţi lucruri de doi lei, găsiţi taxe şi impozite plătite".

Virgil Bica a mai fost întebat dacă are vreo înțelegere cu Constantin Rădulescu pentru a va promova soția pe un loc eligibil la Camera Deputaților, iar acesta a spus că nu are nicio înţelegere cu nimeni.

Jurnalist RomaniaTv.net: Ați intervenit pe lângă familia Rădulescu in cazul unor controale ale Inspectiei Muncii, pe care le-ati avut anul trecut la firme?

"Să intervin la Rădulescu? Ce treaba are Rădulescu. Eu cu preşedintele CJ m-m intalnit în luma martie ultima data. Nu am avut nicio întâlnire cu acesta la Mănăstirea Dintr-un lemn, sunteţi prea în urmă cu timpul", a răspuns Bica.