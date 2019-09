Carl Froch, călăul lui Bute, crede că Pământul este plat: "NASA ne vinde minciuni, foloseşte imagini generate de computer"

Carl Froch este convins că fotografiile făcute de NASA planetei Pământ sunt trucate. "Pământul este plat, sută la sută. Nu există nicio dovadă a curburii Pământului şi această falsă agenţie NASA foloseşte imagini generate de computer şi fiecare este diferită. Ne vinde minciuni. Mă uit la ele gândindu-mă: Stai un pic, arată ca desenele animate.

Când cineva ca Richard Branson urcă acolo şi începe să organizeze zboruri charter... şi poţi vedea de acolo Pământul şi curbura lui, o să cred că Pământul este rotund", a declarat Carl Froch, potrivit Daily Star.

Fostul campion mondial al versiunilor WBC şi IBF la categoria supermijlocie nu crede nici în faptul că americanii au ajuns pe Lună în 1969. "Aparent, am fost pe Lună în 1969, 1970. Am fost de şase ori - nu cred o iotă. Unii cred", spunea fostul pugilist, în 2018, pentru The Express.

Carl Froch a unificat centurile IBF și WBA, la categoria supermijlocie, în 2013, după ce l-a învins în 12 runde pe danezul Mikkel Kessler.