Carmen Grebenişan, îngrijorată pentru starea ei de sănătate: "Mi-a căzut o mare parte din păr, mi-au amorţit mâinile şi picioarele"

În video-ul respectiv, blondina a spus că are lipsă de fier în organism și a dorit mai multe investigații medicale. “Nu știu de ce am avut căderea asta, dar mi-au amorțit mâinile, mi-au amorțit picioarele, mi-erau reci, transpirație, m-am simțit foarte slăbită. Dificultăți de respirație și din câte am înțeles e o lipsă de fier că din cauza asta mi-a și căzut o mare parte din păr. Voiam să văd ce am. Vreau să fac analize și nu reușesc să mă programez. M-am enervat și m-am pus să alerg”, spunea ea zilele trecute.

După ce a părăsit Asia Express, Carmen Grebenişan s-a pozat goală

Carmen Grebenişan, împreună cu prietena ei cea mai bună, Alina Ceuşan, au făcut o echipă pe cinste la Asia Express. În ediția 28 din seoznul 3 al emisiunii, cele două blonde au fost eliminate.

Deşi nu se aşteptau să reziste şi să ajungă atât de departe în competiţie, Alina şi Carmen sunt extrem de maândre de ceea ce au realizat şi se bucură de faptul că au avut oportunitatea să participe la cea mai tare experienţă, aşa cum chiar ele au numit-o.

După episodul în care cele două au părăsit emisiunea, Carmen Grebenișan a postat un mesaj emoționant pe reţelele de socializare, însoţit de o imagine extrem de sexy, s-a pozat goală în cadă. (Vezi AICI imaginea)