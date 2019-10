Casă şi maşină garantate de stat pentru românii care se întorc în ţară. Propunere legislativă

"Gândiţi-vă că putem oferi cetăţenilor care se repatriază condiţii de a-şi achiziţiona o locuinţă, fără adeverinţă de venit, şi cu un avans de câteva procente. Credeţi-mă, nu vor exista rateuri nici în acest caz. Oamenii, dacă le oferi casă şi maşină, evident, într-un anumit plafon şi cât poate să-şi permită statul... Creditele garantate nu sunt garantate cu bani, ci, dacă se întâmplă ceva, statul are obligaţia să... Deci, gândiţi-vă ce ar însemna să revină câteva sute de mii de români anual în România. Mulţi poate nu cred lucrul acesta, dar am fost ministru şi am toate informaţiile. Mulţi români s-ar întoarce în ţară dacă ar avea de ce. Să devii proprietar, să ai varianta să ai un start-up, să ai de ce să te întorci... Astăzi, situaţia este cu totul diferită faţă de acum 10-15-20 de ani, când oamenii au plecat", a declarat Ilan Laufer la un seminar despre Start up.

Fostul ministru propune chiar o lege a repatrierii.

"Este nevoie de o Lege a repatrierii pentru România, pentru care eu o să mă lupt în următoarea perioadă. Am deja un draft de proiect de lege şi cred că este cea mai simplă metodă pentru România de a-şi rezolva problema forţei de muncă. O Lege a repatrierii, aşa cum are orice stat care s-ar afla în situaţia României, cu al doilea cel mai mare exod de pe planetă, după Siria, ar trebui să facă ceva să-şi aduce cetăţenii în ţară, indiferent cu cine votează, nu are nicio relevanţă", a mai spus Laufer.