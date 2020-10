Câştigător FERMA 2020. Cine este concurentul-surpriză care a luat premiul de 50.000 de euro

Ediția din acest an a show-ului de la PRO TV pare să aibă un deznodământ surprinzător. Premiul de 50.000 de euro pare să fie adjudecat de unul dintre concurenții-surpriză. După ce a ratat finala din 2015, în urma unei accidentări serioase, Augustin Viziru este dat drept marele câștigător al ediției de anul acesta al emisiunii, potrivit Cancan.ro.

În 2015, Augustin Viziru și-a tăiat mâna cu un topor

În 2015, când participa la ”Ferma Vedetelor,” Augustin Viziru și-a tăiat mâna cu un topor. Atunci și-a secționat patru tendoane, spre disperarea colegilor, dar și a telespectatorilor. Actorul a fost operat de urgență. A urmat o perioadă lungă de tratamente și recuperare.

”Mâna e OK, merge bine, funcționează, numai că nu simt două degete. Nu vor să-și revină, mă încurcă foarte mult în proiectul meu cu biliardul. Sincer, mă jenează din ce în ce mai tare. Sper să fie o chestie psihică și să reușesc să trec peste ea și să joc la nivelul la care vreau să joc eu”, spunea Augustin Viziru, în urmă cu ceva vreme.

George Burcea şi Viviana Sposub şi-au recunoscut sentimentele

Întoarcerea în Fermă a bandiților a adus în prim plan relația care s-a creat între Viviana Sposub și George Burcea. Cei doi au fost încântați să se revadă și au petrecut împreună noaptea dinaintea duelului pe care George l-a avut cu Paul Diaconescu.

În afara imaginilor filmate care au arătat destul de clar care sunt sentimentele acestora, atât Viviana, cât și George au recunoscut la testimoniale că există sentimente romantice reciproce și că nu se feresc să ofere o șansă unei posibile legături de iubire între ei.

"N-am reuşit să dorm absolut deloc, nu am putut să închid niciun ochi şi mi-era milă de el, că a doua zi avea duel. Se pare că nici el nu s-a putut odihni", a declarat Viviana.

"Sunt obosit, pentru că nu am putut dormi. Iar faptul că Viviana este aici, este un plus pentru mine. Sincer, nu ştiu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana. Am văzut-o pe aici, prin Fermă, nu ştiu cine a adus-o. M-am trezit într-o dimineaţă şi am văzut-o pe Viviana pe aici, că tot umbla din dreapta-n stânga. M-am scuturat de două ori, m-am uitat la ea, a venit acea probă cu mâna legată şi atunci am zis, gata, este predestinat. Mă îndrăgostesc de fata asta. Nu mi-am propus, dar simţeam cum mă îndrăgostesc", a dezvăluit George Burcea.