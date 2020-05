Castigator Survivor Romania 2020. Surpriză uriaşă, cine se bate pentru marele premiu

Castigator Survivor Romania 2020. Marea finala Survivor Romania va avea loc sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. Cei patru finalisti care se vor lupta pentru marele premiu sunt Elena Ionescu, Lola Crudu, Iancu Sterp si Emanuel Neagu.

Elena Ionescu a reusit sa isi asigure locul in finala dupa ce publicul a decis prin vot ca ea sa mearga mai departe, eliminandu-i pe Emy Alupei si Cezar Juratoni.

Iancu Sterp a intrat in finala dupa ce si-a castigat imunitatea; el i-a invins pe rand pe Cezar Juratoni si pe Elena Ionescu in ultimele doua etape ale jocurilor de imunitate.

Cei patru finalisti ai Survivor Romania se vor lupta pentru trofeu si pentru marele premiu de 250.000 de lei. Publicul va fi cel care va desemna castigatorul prin vot, in direct, sambata, 30 mai la Kanal D.

"Iata-i, ultimii patru! Cei patru care intra in finala "Survivor Romania" 2020. Iancu, Lola, Elena, Emanuel, cu totii sunteti in marea finala! Va meritati locul, ati demonstrat ca trebuie sa fiti acolo. Pe 30 mai, unul dintre voi va castiga si marele premiu. Unul dintre voi va fi desemnat Supravietuitorul suprem", a spus prezentatorul Survivor Romania, Dan Cruceru.

Nu pierdeti sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, Marea Finala „Survivor Romania”, la Kanal D. Telespectatorii vor decide, prin vot, in direct, cine merita sa castige aceasta competitie, cine este concurentul care a cucerit inima celor de acasa si a dovedit, in cele patru luni de incercari, ca este demn de titlul de "Survivor Romania".

Castigator Survivor Romania: cine sunt cei patru finalisti

Iata cine sunt cei patru finalisti de la Survivor Romania:

Lola (Lilia Crudu)

Lola este o tanara de 32 de ani din Chisinau care locuieste de 12 ani in Bucuresti. Este antrenor personal de fitness, agent de vanzari pentru asigurari de viata si MC, pentru ca muzica este ceva fara de care nu poate trai.

Elena Ionescu

Elena Ionescu a intrat in lumina reflectoarelor de la o varsta frageda; avea doar sase ani cand a pasit prima data pe o scena, a participat la numeroase concursuri nationale si internationale. Este licentiata in Jurnalism si a absolvit Scoala Populara de Arta, Sectia Canto si Teatru. In 2006 devenea, pentru zece ani, vocea formatiei Mandinga.

Emanuel Neagu

Emanuel Neagu are 23 de ani si este dansator profesionist. Este originar din Cocorastii Colt, judetul Prahova, dar locuieste in Bucuresti. A incercat toate sporturile, insa marea lui pasiune a fost dansul, care i-a devenit si profesie.

Iancu Sterp

Iancu Sterp, fost concurent la Puterea Dragostei, este fratele celebrului Culita Sterp.

"Nu pot sa spun ca am plecat neaparat de la confort pentru ca eu am o ferma de oi si vara le ducem la munte si vrand, nevrand, nu am tot timpul oameni si asa ca sunt nevoit sa merg si eu acolo si sa dorm intr-o baraca poate mai rea decat asta unde am venit aici. Unde sunt si sobolani si e frig, ploua, deci sunt obisnuit cu conditiile, asta nu o sa fie greu pentru mine", a spus Iancu Sterp cand a intrat in concurs la Survivor Romania.