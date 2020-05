CASTIGATOR SURVIVOR ROMANIA 2020. Surpriză uriaşă, fanii au aflat deja cine câştigă marele trofeu

CASTIGATOR SURVIVOR ROMANIA 2020. Survivor România se apropie de marea finală, iar fanii au început deja să facă speculații cu privire la câștigătorul acestui sezon pe rețelele de socializare. Se pare că în topul preferaților s-ar afla Elena și Iancu, despre care fanii cred ca vor fi trimiși direct în marea finală.

Emisiune prezentată de Dan Cruceru și difuzată la Kanal D se apropie de final. Show-ul din Dominicană a ținut fanii cu sufletul la gură, iar acum se pare că în concurs au mai rămas doar trei concurenți în echipa Faimoșilor și alți trei în echipa Războinicilor, relatează Playtech.ro. Odată ce a debutat pe micul ecran în ianuarie 2020, show-ul a ținut fanii cu sufletul la gură. Vedete, sportivi și oameni obișnuiți au fost nevoiți să își demonstreze forța și rezistența în lupta pentru marele premiu.

De-a lungul timpului, în cadrul emisiunii de la Kanal D, concurenții au stârnit numeroase controverse. O poveste de dragoste s-a înfiripat chiar între doi participanți ai reality-show-ului, Karina și Andrei, iar Lidia Buble și Cezar au trăit o frumoasă relație în trecut.

Finala aduce însă o serie de dezbateri în mediul online, internauții prevestind deja numele câștigătorilor și ai concurenților care se vor bucura de un loc în marea finală.

În cursa pentru marele premiu al competiției și pentru titlul de Survivor România 2020 au mai rămas doar șase concurenți. Finala bate la ușă și acești oameni au șanse de a-și adjudeca titlul suprem. Trei concurenți fac parte din echipa Faimoșilor:

Cezar

Elena

Emy.

Ceilalți trei concurenți sunt din echipa Războinicilor:

Emanuel

Lola

Iancu.

Câștigătorul Survivor România, ce spun fanii emisiunii



În mediul online, internauții ar fi început deja să își dea cu părerea legat de marele câștigător al show-ului prezentat de Dan Cruceru. Internauții sunt de părere că Elena și Iancu vor fi cei care vor ajunge în mare finală, fiind trimiși direct prin voturile publicului.

Potrivit sursei citate anterior, restul concurenților ar urma să se dueleze între ei pentru un loc în utlima ediție a show-ului de la Kanal D. Pariurile merg înspre Emanuela și Lola, pentru că se pare că ei ar avea performanțe sportive mai mari față de restul coechipierilor.

Până acum, în cursa de la Survivor România au mai rămas doar șase concurenți, trei în echipa Faimoșilor: Cezar, Elena și Emy și alți trei în echipa Războinicilor: Emanuel, Lola și Iancu.

Marele premiu de la Survivor România



Show-ul Survivor România se difuzează în fiecare sâmbătă, duminică, luni și marți, iar după toate episoadele de până acum, publicul așteaptă cu nerăbdare momentul în care finalistul va pleca acasă cu marele premiu. Premiul primei ediții Survivor România constă în 50.000 de euro, potrivit sursei citate anterior, și un trofeu simbolic al competiției.

La debutul show-ului pe micul ecran, la noi în țară, în cursă au fost înscriși 20 de concurenți, împărțiți în cele două echipe deja bine cunoscute. Ultimul concurent eliminat din reality-show-ul de la Kanal D a fost Ghiță, din echipa Faimoșilor. Acesta a mărturisit că va pleca acasă împăcat, pentru să a remarcat de la început ce strategii și-au făcut colegii lui. „„Dezamăgire cu siguranță nu este, ca am dat tot ce am putut, absolut tot ce am putut pe traseu, de multe ori cu dureri, înfometat, trist, abătut. Am avut foarte multe sentimente în această competiție, am dat totul. Tot ce am putut să ofer am oferit. (...) Am văzut strategiile dinainte și am avut sentimentul că aceste strategii nu se pot juca până la capăt; și am plecat din competiție cu ideea că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Asta este jocul. Voi rămâne un Faimos (..) și tot ce pot să zic este că ies cu zâmbetul sus și privirea înainte", a explicat acesta, potrivit sursei citate anterior.