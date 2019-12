CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Surpriză uriaşă, cine a fost votatz MASIV în show-ul Pro TV

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019 Vineri seară, de la 20:30, cei patru finaliști ai sezonului 9 vor urca pe scenă pentru a aduce în fața telespectatorilor interpretări de neuitat și vor prezenta câte trei momente: unul singuri, unul alături de antrenor și unul alături de un invitat special.

Dragoș Moldovan, din echipa Tudor, îl va avea alături pe Tiberiu Albu, unul dintre câștigătorii Vocea României, iar Andi Țolea, din echipa Smiley, va cânta alături de interpreta Jo. Jasmina Răsădean, din echipa Irinei, va urca pe scenă cu Liviu Teodorescu, fost participant Vocea, iar Elena Bozian, din echipa Horia, o avea alături pe actrița Oana Sârbu.

Cu gândul la marele premiu de 100.000 de euro, fiecare finalist s-a pregătit intens și a repetat toată săptămâna pentru a-i surprinde pe cei de acasă și pentru a-i convinge că merită votul lor și titlul de Vocea României.

În marea finală, decizia stă numai în mâinile publicului, care își poate vota concurentul favorit prin sms la numărul 1200 (tarif 1.19 euro/ TVA inclus), de 10 ori/concurent, sau online, gratuit, un singur vot. Românii își pot vota preferații doar după ce Pavel Bartoș va spune START VOT!

Cine îi va impresiona pe telespectatori, va reuși să obțină cel mai mare număr de voturi și va pleca acasă cu marele premiu Vocea României 2019, aflăm vineri de la 20:30 la PRO TV.

Vocea României este o emisiune de talente din România. A avut premiera pe 27 septembrie 2011 la Pro TV, scrie wikipedia.

Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice. Conceptul constă în găsirea de interpreți talentați cu vârste de cel puțin 16 ani, începându-se printr-o etapă de audiții publice. Câștigătorul este determinat prin votul publicului, care se realizează prin mesaje text și apeluri telefonice la numere special alocate fiecărui concurent. Începând din sezonul 6, telespectatorii pot vota și prin intermediul aplicației emisiunii, având posibilitatea de a acorda câte un vot online gratuit în fiecare rundă de vot.[3]

Premiul cel mare constă în suma de 100 000€, obținută prin sponsorul Telekom (anterior Cosmote),[4][5] și un contract cu Universal Records. Până în momentul actual, au fost desemnați opt câștigători: Ștefan Stan, Julie Mayaya, Mihai Chițu, Tiberiu Albu, Cristina Bălan, Teodora Buciu, Ana Munteanu și Bogdan Ioan.

Emisiunea are un juriu format din 4 membri care analizează și aduc critici artistice constructive interpretărilor concurenților. Fiecare jurat pregătește o echipă de artiști și se află într-o competiție continuă cu ceilalți pentru a se asigura că învingătorul face parte din echipa sa și că, astfel, va deveni antrenorul câștigător.

Etapa selecției

Indivizii care doresc să participe se înscriu pe situl web al emisiunii și se prezintă la preselecții la una dintre adresele menționate de post. Aceștia sunt triați în funcție de criteriile de eligibilitate stabilite de organizator, iar cei selectați sunt invitați la o serie de audiții în fața unor reprezentanți ai acestuia, care decid cine va participa la etapa televizată.

Etapa participări

În prezent, etapa participării cuprinde trei subetape: audițiile pe nevăzute, confruntările și spectacolele live. O altă subetapă — a knockouturilor — a fost folosită doar în sezoanele 6 și 8 și a avut loc după confruntări.

Audiții pe nevăzute

Patru jurați/antrenori, toți artiști notabili, își aleg echipele de concurenți printr-o serie de „audiții pe nevăzute”. Pe toată durata prestației fiecărui concurent (1–2 minute), fiecare jurat are timp să decidă dacă îl dorește în echipa sa. Dacă da, își întoarce scaunul cu fața la el prin apăsarea unui buton. Dacă mai mulți antrenori s-au întors cu fața către concurent, cel din urmă decide de care dintre aceștia dorește să fie îndrumat.

Confruntări

Fiecare echipă este îndrumată de antrenorul acesteia. În cea de-a doua etapă, etapa „confruntărilor”, antrenorii își asociază cei 14 (12 în sezonul 1) concurenți în perechi care vor cânta în duet. La finalul cântecului, toți jurații își exprimă părerile personale despre prestația celor doi, după care antrenorul decide care concurent va merge mai departe în concurs.

Începând din sezonul 3, concurentul pierzător poate fi preluat („furat”) în altă echipă de oricare dintre ceilalți antrenori prin apăsarea butonului propriu; la fel ca la audiții, dacă mai mulți antrenori doresc concurentul în cauză, alegerea aparține acestuia din urmă. Cei patru jurați au dreptul să „fure” câte un concurent fiecare (2 în sezoanele 3 și 6).

Deși în sezoanele 3–6 concurenții furați aveau locurile asigurate până la finalul etapei, începând din sezonul 7, orice antrenor își poate înlocui concurentul furat cu un altul de oricâte ori dorește, până la finalizarea etapei, fapt descris de Pro TV prin termenul non stop steals.

În primele trei sezoane, la finalul probei „confruntărilor”, a avut loc proba „cântecului decisiv”, în care fiecare antrenor alege doi concurenți din echipa sa care își vor interpreta din nou cântecele de la audiții. Antrenorul este cel care alege care dintre cei doi va părăsi concursul.

Astfel, în fiecare echipă rămân 8 (5 în sezonul 1, 6 în sezonul 2, 9 în sezonul 6) concurenți.

Knockouturi

A treia etapă (a knockouturilor), a fost folosită doar în sezonul 6. Concurenții din fiecare echipă sunt împărțiți în grupuri de câte trei, în care fiecare concurent interpretează, singur, câte o piesă. Din fiecare grup, un singur concurent este ales de către antrenor pentru a participa în următoarea etapă. Astfel, în fiecare echipă rămân câte 3 concurenți.

Spectacole live

Ultima etapă este compusă dintr-o serie de spectacole în direct. Publicul are oportunitatea de a-și alege favoriții prin SMS sau apel telefonic. În aceste ediții, fiecare concurent interpretează 1–3 cântece, iar eliminările se fac după diverse raționamente alese de producători pentru fiecare sezon. De regulă, primii concurenți salvați sunt cei care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

Ultimele două spectacole sunt numite „semifinală” și „finală”.

Semifinala Sezoanele 1–4, 7: Cei 2 candidați rămași în fiecare echipă interpretează câte 2 piese. Publicul își exprimă, prin vot, preferințele din fiecare echipă. În primele patru sezoane, la procentele televotului s-au adăugat și procentele antrenorului. Din fiecare echipă, concurentul care acumulează cel mai mare procentaj se califică în finală. Sezoanele 5–6: Antrenorii se pot provoca reciproc, aceștia alegând câte un concurent din echipa proprie (formată din 2 concurenți) care să se dueleze cu un concurent din altă echipă. Candidații interpretează câte o piesă. Fiecare duel se finalizează prin eliminarea unuia dintre participanți în urma unui vot public.