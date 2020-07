Cât de bogată este Carmen Harra. "Eu pot să fac foarte uşor 40.000 - 50.000 de dolari pe lună!"

Carmen Harra a dezvăluit că în prima ei lună în America a făcut 10.000 de dolari. Acum, numai în casa ei există obiecte care valorează, în total, 2 milioane de euro. Clarvăzătoarea nu s-a oprit aici și a intrat în detalii "picante" despre avuția ei. Concret, în conturi are nu mai puțin de 40 de milioane de dolari, valoarea caselor din Florida, apartamentelor din New York, mașinilor și bijuteriilor deținute de aceasta.

Carmen Harra, previziune teribilă despre CORONAVIRUS. Ce se va întâmpla cu omenirea până în 2033

Pentru profeţiile ei, Carmen Harra nu cere deloc bani puțini, așa că nu e de mirare că a făcut o avere în America!

"Acum, eu pot să fac foarte ușor 40.000 - 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază", susţine Carmen Harra.

Carmen Harra, previziuni sumbre despre evenimentele din viitor: "O cădere a sistemelor politice şi economice"

"În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam biroul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume", a mai spus Carmen Harra.

Carmen Harra mai câștigă bani și din vânzarea cărților ei. Primul său volum, "Everyday Karma", a fost publicat în anul 2003 și a fost un adevărat succes.