Cătălin Botezatu, dezvăluiri şocante după ce a fost la un pas de moarte: Situaţia m-a făcut să fiu foarte atent

Creatorul de modă face parte din categoria persoanelor cu un risc crescut de infectare cu noul coronavirus, motiv pentru care a încercat să se ferească pe cât posibil în toată această perioadă. Designerul a respectat indicațiile autorităților și speră ca pandemia să se termine cât mai repede.

„Categoric, făcând parte dintre persoane cu risc crescut, situația m-a făcut să fiu foarte atent. La început am avut acea stare de anxietate, în care dezinfectam totul de mai multe ori. Apoi, în timp, m-am mai potolit, starea de panică a mai trecut, am respectat chestiile stricte, nu am dus totul la extrem. Am fost și sunt foarte responsabil” , a declarat Cătălin Botezatu pentru Click!.

”Pe toată perioada stării de urgență am respectat indicațiile autorităților, am stat în casă. Te simți vizat și cred că orice om se poate simți astfel pentru că, indiferent cât de sănătos ai fi, poți contacta virusul și îl poți da mai departe. Sper ca lupta cu acest virus să se termine cât mai curând", a adăugat acesta.

În ceea ce privește restricțiile și indicațile oferite de medici, Botezatu a precizat că nu are multe interdicții, însă nu poate face sport și excese alimentare.

”Nu, nu am restricții, nici măcar din punct de vedere alimentar. Mănânc fără să fac excese, dar nu am restricții. Trăiesc o viață normală, mai puțin cea legată de sport; nu pot depune efort fizic, prin urmare nu pot face sport”, a mai spus creatorul de modă.