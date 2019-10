Articol publicat in: Life

Cătălin Botezatu, hemoragie internă după operaţia de cancer. A fost dus de urgenţă la spital

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 51 min) // Sursa: romaniatv.net Cătălin Botezatu a ajuns de urgenţă la spital! Designerul a făcut o nouă hemoragie internă după ce i-a fost extirpată o tumoră. Cătălin Botezatu trece prin momente grele. A slăbit mult, iar starea lui nu este una tocmai bună. Se simte obosit și încă mai are mult de luptat cu boala cruntă care i-a zdruncinat toată viața. Designerul a mărturisit, într-o intervenție la Antena Stars, că a suferit nu una, ci patru operații în Turcia. El a explicat că la un moment dat a făcut hemoragie internă. Cătălin Botezatu şi-a făcut TESTAMENTUL. Cine va moşteni AVEREA IMENSĂ a DESIGNERULUI După operaţia riscantă şi foarte grea pe care a făcut-o designerul Cătălin Botezatu, acesta a spus că a trecut prin momente grele. De asemenea, cunoscutul designer, a mai spus că în afară de operaţia iniţială, în care i s-a extirmat o tumoră, a mai trebuit să fie supus şi altor intervenţii chirurgicale. "Nu e ușor într-o lună și un pic să suporți 4 operații, să stai în spital aproape non-stop, să înduri niște dureri, nu stiu... Eu am trecut prin ceva ce nu pot explica în cuvinte. În a doua și a treia operație am stat 17 zile imobilizat (...). Am făcut o nouă hemoragie internă. Mi s-a m-ai făcut o altă operație (...) Mi s-au administrat niște medicamente, de pe urma cărora aveam niște halucinații extrordinare. A fost crunt. Nici eu nu știam ce mă mai doare, a fost groaznic", a declarat Cătălin Botezatu "Nu sunt în forma cea mai bună. Chiar mă uit așa la mine și îmi fac poze și vreau să postez, dar nu arăt bine. Am slăbit 12 kilograme. Nu sunt așa cum vreau să fiu. Nu mai am aceeași putere. Mi-am dat seama că cea mai importantă e sănatatea", a spus designerul. Cătălin Botezatu, ANUNŢ SFÂŞIETOR despre starea sa de sănătate, după ce a fost operat de cancer VIDEO Medicii turci l-au diagnosticat cu o tumoră rară, neoplasm mucinos și au fost obligați să-i taie jumătate din colon. Recuperarea după o astfel de intervenție nu este deloc ușoară. Este nevoie de tratament destul de agresiv, dar și un regim alimentar strict. Însă boala poate regresa, până la vindecare. Chiar dacă acum creatorul de modă traversează o perioada mai dificilă, în câteva luni, organismul lui se va adapta la schimbări. loading...

