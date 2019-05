Cătălin Botezatu, ÎN LACRIMI. Ce l-a terminat complet pe celebrul DESIGNER

Cătălin Botezatu suferă teribil. Moartea "mamei Zina", mentorul şi prietena lui de-o viaţă a fost o lovitură cumplită, urmată de plecarea neaşteptată şi controversată a lui Răzvan Ciobanu. Ei bine, la o zi după înmormântarea creatorului de modă, Cătălkin Botezatu a participat la înmormântarea omului de afaceri Alex Faur, un milionar care avea legături strânse cu numeroase vedete din showbiz.

"De la Zina încoace este o perioadă oribilă. Am avut nişte trăiri grele, copleşitoare şi gândiţi-vă că de la Zina nici nu am putut să ne luăm "adio". Mereu mă gândesc că a fost un om extraordinar, care nu s-a înrăit în ciuda experienţelor extrem de dure din viaţa ei. Ne spunea frecvent că în viaţă trebuie să fim corecţi, să trăim la intensitate maximă şi ne-a învăţat să nu călcăm pe cadavre. Zina nu a încercat niciodată să ne manipuleze sau se ne conducă într-o direcţie greşită. Nu mai întâlneşti mulţi oameni de o asemenea calitate morală astăzi. Ei, după ea au urmat Răzvan, un copil extrem de talentat, şi prietenul meu drag Alex Faur. Am plâns mult, recunosc. Sper să urmeze o perioadă mai bună şi mai liniştită", a declarat Cătălin Botezatu.