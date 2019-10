Articol publicat in: Life

Cătălin Botezatu, prima apariţie în direct după ce a fost OPERAT de CANCER

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cătălin Botezatu se află în perioada de recuperare, după ce a fost supus, în Turcia, unei operaţii la colon care a durat mai bine de şase ore. Cătălin Botezatu, suspectat de cancer la colon, spune că are încredere că va fi totul bine şi a participat la emisiunea Teo Show. "Acum bine, sper să fie şi mai bine, sunt în perioada de recuperare, am zis să nu ratez emisiunea asta. M-am săturat în primul rând de bârfe şi o să fiu scurt. Nu, n-am renunţat nici la fashion, nici la televiziune, voi merge mai departe până la capăt. Sunt aici, la televiziunea unde eu mă simt cel mai bine şi căreia îi mulţumesc foarte tare pentru că pe această perioadă lungă a avut grijă de mine", a spus Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu, ANUNŢ SFÂŞIETOR despre starea sa de sănătate, după ce a fost operat de cancer VIDEO "Nu m-am speriat. Accepţi orice atunci când ştii că bate la uşă cineva, am simţit că moartea bate la uşă. Am avut numai coşmaruri, lumea nu ştie prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram", a mai declarat designerul. "Nu credeam că o să am nişte dureri atât de mari. Niciodată nu am avut dureri aşa mari! Durere în tot corpul... Au trecut, mi-au dat tot felul de sedative. Blocul operator arată ca la NASA", a mai declarat Cătălin Botezatu. loading...

