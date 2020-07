Cătălin Hideg, dezvăluiri bombă despre mafia măştilor de protecţie. Interviu exclusiv din Emiratele Arabe VIDEO

Cătălin HIDEG: Nu am plecat din ţara pentru ca am vandut masti, ci pentru ca am fost contractat de o companie foarte importantă din zona Emiratelor Arabe. Este vorba de OAE unde am fost rugat sa contruim fabrica de la zero pentru producerea mediilor de transport viral pentru colectarea covid.

VICTOR CIUTACU: Deci plecarea dvs nu are legatură cu importul de măşti pe care l-aţi făcut facut, pentru care ati fost acuzat in mediile de presa si cu eventualitate unei anchete penale împotriva dumneavoastră?

Cătălin HIDEG: Nu, pentru ca nu am crezut vreodata ca daca compania mea si a companiilor din grupul meu participa la licitatii firesti, în condiţiile în care am avut si concurenta la licitatie, eu aveam vreun motiv sa fug din tara, cum se speculeaza, pt ca pana in acest moment nu am niciun fel de mandat, nu am fost chemat nicaieri să dau declaraţie legat de acest contract care este legal, care s-a derulat legal, am respectat termenele de livrare si am livrat marfa de calitate din Turcia. Nu e vorba de mastile pentru zugravi, le confundati cu cele de la UNIFARM.

Sunt măştile ffp 2 si ffp 3 pe care ONAC le-a licitat de mai multe ori in perioada complicata, nu erau materiale in toata luema. Toti erau la portile Chinei si ii rugau sa le livreze, tot ce era nevoie pt acel moment. Acele masti sunt cele tip botnita care se folosesc de catre cei care merg in zonele speciale, unde este focar foarte mare de infectie cu covid, cei de pe salvari, SMURD, cei de la ATI, care stau langa bolnavii aceia grav afectati, nu le mai confundati cu cele cu 3 pliuri, nu e masca de 2 lei

VICTOR CIUTACU: Sunt ffp 2 si ffp 3. Una din acuzatiile care vi s-au adus este ca le-ati adus la pret imoral de mare.

Cătălin HIDEG: De ce este imoral?Este neadevărat. Am tot spus si la B1 si in toate intervenţiile din presa, si am explicat ca am participat la o licitatie unde preturile au fost stabilite de un organism al statului roman, in speta ONAC , oficiul national . Ei au facut o estimare si au constatat ca mastile acestea sunt greu de procurat si nu gaseau absolut niciun furnizor. Initial au vrut sa ia din surse unice de la fabrici , dar din pacate nu au reusit sa aduca nicio masca 3-4 saptamani si cum va imaginati ca la primele 2 achizitii de pe SEAP a fost licitatie internatională, la doua licitatii nu a venit nimeni, la a treia am participat noi cu o firma concurenta care a venit cu preturi mai mari.

VICTOR CIUTACU: A platit ONAC contravaloarea?

Cătălin HIDEG :Nu plateste ONAC ci IGSU pentru ca beneficiarul este Inspectoratul General al situaţiilor de urgenta, iar marfa a fost dusa cu masinile de la avioanele armatei direct la depozitul de la Mizil, iar de acolo s-au distribuit rapid in toate colturile tarii.

VICTOR CIUTACU : Deci structura de urgenţă condusă de Arafat este beneficiar.

Cătălin HIDEG: Arafat a si declarat si ii multumim că a spus adevarul. Dansul a recunoscut ca marfa a ajuns in termen, calitatea a fost verificata când s-a făcut receptia, niciun medic nu a semnalat ca mastile noastre de la cea mai buna firma din europa au avut problemă de calit, nu sunt acele masti aratate de Ungureanu sau la TV. sunt niste masti speciale.

VICTOR CIUTACU: Ultima intrebare pe tema acestui contract , Orban a sustinut intr-o declaraţie ca la un moment dat din cauza blocajelor din Turcia a fost nevoit sa apeleze personal la vicepresedintele Turciei, pt importul dvs?

Cătălin HIDEG: Nu a intervenit nimeni la rugamintea noastra, au facut-o de sine statator, nu i-am rugat noi. Probabil ca daca au auzit ca au fost probleme, este posibiul, am auzit ca Iohannis sau Orban ar fi interventi in Turcia. Eu nu stiu, nu i-am rugat sa sune sa ajute pt acest import. Noi ne-am plans la Arafat pt niste mici neplaceri facute de autorităţile de aoclo si el probabil a spus mai departe, nu am facut nicio solicitatre legat de cei de la Guvern. Majoritatea statelor au facut intervenţii directe, presedinte la presedinte, premeir la premeir, au cerut din Slovacia, Cehia, au rugat autorităţile turce sa-i ajute.

Întrebarea este evidenta din moment ce la Ilfov are sediul firma, acolo se petrec aceste minunatii. Am vorbit cu 10 avocati si toti se crucesc pt ce a fost arestata femeia, care acum 6 luni a facut dublu transplant renal la Sinescu, caruia ii multumesc. Femeia era bine si acum este lesinata acasa, nu a mancat de 2 zile, Daca pateste ceva ce o sa faca acesti politisti, procurori, judecatori care au luat decizia asta.

Doamna Mihai are cateva firme personale, vinde niste materiale de reactivi si teste, dar nu de azi, vinde de peste 10 ani. Nu stiu unde e senzationalul ca a vandut teste la primaria nu stiu care.

VICTOR CIUTACU: În toata aceasta perioada cu probleme de natura penala ale partenerei ati fost tentat sa reveniti in tara pt a fi aproape?

Cătălin HIDEG: dle ciutacu este intrebare obsesiva, nu sunt fugit. Am venit la munca, contractul este public ca este la politie, la DNA, am dosare intregi, am facut contract de 8 milioane de euro cu firma care a platit fabrica. Nu pot sa plec, pana la urma veneam acasa daca era nevoie.

CIUTACU: din punct de vedere uman, partenera dvs si mama copilului era in arest, nu eraţi tentat sa veniti?

Cătălin HIDEG: am stat de vb cu rudele cu fratele, matusa, cu copiii. Ce puteam sa fac sa o scot din arest? chiar daca veneam in Romania, veniti dvs daca puteti aici sau sa spuneti care a fost ultimul avion care a plecat de aici spre România.Nu exista, unde suntem noi in Abu Dhabi nu au zburat catre Romania deloc, de cand am venit aici aceasta tara este in carantina, oricine intra trebuie sa stea in carantina 2 saptămâni, oricine pleacă sta 2 sapt in izolare in Romania.

1,7 milioane de măști de protecție vor fi vândute statului român de Cătălin Hideg, mason doctorand al Academiei SRI, cu o firmă de distribuție de alcool și mâncare, înființată în 2019. Firma Romwine & Cofee SRL din Giurgiu a câștigat procedura de achiziție inițiată pe 11 martie de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) pentru echipamente de protecție. Romwine & Cofee SRL este distribuitor al grupului Sanimed International Impex. Compania Sanimed International Impex S.R.L. a încheiat nu mai puțin de 16.290 contracte de achiziții publice cu autorități și instituții ale statului român, in valoare totală de 85 de milioane de lei, potrivit portalului Confidas, specializat în furnizarea de informații despre companiile înregistrate în România, scrie G4Media.

