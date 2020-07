Catastrofa, în imagini LIVE. Momentul alunecării de teren care a ucis 162 de oameni a fost filmat VIDEO

Alunecarea de teren a fost declanşată de ploile abundente din ultimele zile, iar imensa masă de pământ antrenată în deplasare a ajuns într-un lac de acumulare de la baza văii. Tragedia s-a produs în cantonul Hpakant, din apropierea frontierei cu China.

Până acum au fost recuperate 162 de cadavre, iar 54 de mineri au fost transportaţi cu răni, la spital. Din păcate, corpurile multora dintre lucrători au ajuns deja în lac, de unde nu vor putea fi recuperate, astfel că numărul dispăruţilor va rămâne mare.

Astfel de accidente sunt relativ frecvente în minele de jad, din cauza condiţiilor de lucru. În 2015, peste 100 de persoane şi-au pierdut viaţa într-o alunecare de teren, iar în 2019 au murit peste 50 de persoane.

Alunecare de teren de joi:

Dramatic video shows the moment a landslide overtook a jade mine in Myanmar, killing more than 150 people in the incident according to officials. https://t.co/6e229rlIcr pic.twitter.com/3K1RlNAh2M